新北6區蓋第二運動中心 侯友宜：儘速確認中和、新店選址

新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/18 17:06

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府擇定在人口達25萬人以上的行政區推動第二國民運動中心建設，市議員黃桂蘭今日質詢關心進度。市長侯友宜表示，板橋、蘆洲、新莊、三重正在興建中，或已有選址規劃，近期會儘速將中和、新店區的第二運動中心選址確定下來。

侯友宜說，人口25萬門檻並非硬性規定，新北市已建置16座運動中心、2座海上運動中心，目前人口25萬以上的行政區包括板橋、新莊、中和、新店、三重，蘆洲雖未達25萬人，因為湧蓮寺大筆捐贈，結合市有土地資源辦理，在「湧蓮寺公益大樓」內設置第二運動中心，預計明年10月15日完工。

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侯友宜指出，板橋第二運動中心已經動土一段時間了，三重、新莊已經確定選址，將儘速確定中和、新店區第二運動中心選址，讓建設開始推動。

體育局補充，位於光復高中校地內的板橋區第二運動中心正在興建，預計明年底完工；新莊區第二運動中心規劃於文高一用地解編後的公園兼體育場用地，預計2027年興建，三重區第二運動中心暫時規劃於三重果菜市場都市更新案的公益空間。

體育局表示，已盤點新店區及中和區都市計畫整開區或公益設施捐贈，依符合面積、交通便利、區位發展等，確認合適的建設地點。

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