新北跟進試辦路邊機車格停重機 最快下週公告區域8月起試辦

新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/18 16:53

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市大型重型機車（簡稱重機）已達5萬7096輛，市府交通局去年起試辦路邊大重機專用停車格，現已設置39格。市議員劉美芳今日質詢爭取重機停車權益。市長侯友宜、交通局長鍾鳴時說，市府預計最快8月起試辦開放重機停路邊機車格，最快下週公告區域，將先擇定2個有高需求區辦理，不過也要維護機車族權益，試辦期間會徵詢民眾意見。

劉美芳說，時有重機騎士、汽車駕駛為了停路邊汽車格而發生爭執的消息，新北含路外、路邊停車場重機專用格已有452格，但仍不能滿足重機停車需求；台北日前試辦開放2個路邊機車格停1台重機的政策，但使用率偏低，可能與標誌標線、告示牌不清楚有關，盼市府若要跟進試辦，要注重標誌設置。

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侯友宜表示，市府將考慮試辦開放重機停路邊機車格，將依據試辦情形檢討後續政策方針。

鍾鳴時回應，交通局規劃至少為期6個月的相關試辦計劃，預計最快8月實施，將會擇定如板橋、三重、新店區等有高需求的區域試辦，最快下週公布試辦區，相關標誌標線、告示牌均會做好，是否收費則比照設置路段辦理；市府也不願意試辦政策影響機車族停車權益，試辦期間會持續收集民眾意見，可以電話、電子郵件表達想法，市府會研議後合理分配，儘量降低對機車族的影響。

此外，鍾鳴時指出，目前新北試辦將1格路邊汽車格改劃為3格大重機專用格的政策，目前已經設置39格，這項計劃仍持續辦理。

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