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    橋墩裸露達8成！經費逾7千萬 苗栗三灣銅富大橋改善開工

    三灣鄉銅富大橋。（記者彭健禮攝）

    三灣鄉銅富大橋。（記者彭健禮攝）

    2025/06/18 16:52

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉銅富大橋橋墩裸露近8成，縣府獲交通部補助，以總經費7238萬元執行苗19-2銅富大橋改善工程，今（18）日辦理開工，祈求工程順利，人車出入平安，施工期間橋梁維持通行，實施重量限制，全案預計明年7月完工，屆時將可提供橋梁通行安全。

    銅富大橋位於三灣鄉銅鏡村苗19-2線，全長111.2公尺，全寬8.1公尺，據橋梁探測成果顯示P1及P2橋墩基礎裸露深度分別為3公尺及4公尺，裸露深度已達原設計長度63%～84%，接近基腳底部，迫切需要進行改善。

    縣府透過「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）6年（111～116）計畫」，提報中央爭取改善經費，獲交通部公路局核定總經費6757萬6000元，其中，中央補助5744萬元，地方自籌1013萬6000元；縣府另自籌追加款481萬600元，共計自籌1494萬6600元，工程總經費計7238萬6600元。

    18日苗栗縣長鍾東錦、中分局主任工程司洪璠儀、議員蕭詠萱、陳光軒、鄭聚然、三灣鄉長李運光、鄉代會主席邱騰森、副主席彭秀珠等人共同焚香祝禱，祈求工程順利，人車出入通行平安。鍾東錦期待完工後讓當地民眾及遊客來往新竹峨眉鄉、苗栗三灣鄉、南庄鄉更加安全，同時帶動當地觀光產業發展，與新竹縣楊縣長共同合作將地方打造得更好。

    交通工務處長古明弘說明，縣府每年都會針對縣內橋梁進行檢測，全縣1400多座橋梁，每座橋梁每兩年來檢測一次，其中銅富大橋橋梁基礎已裸露近8成，危及通行安全，因此立即向中央爭取經費改善，將針對P1及P2橋墩進行改建，採先拆後建工法施作，施工期間橋梁維持通車並依照汛期水位監測、相關注意事項及規定，讓用路人工期當中都能夠安全使用。

    三灣鄉銅富大橋改善工程開工祈福。（記者彭健禮攝）

    三灣鄉銅富大橋改善工程開工祈福。（記者彭健禮攝）

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