宜蘭壯東排水系統老舊易倒灌 中央允挹注2.4億元改善

宜蘭縣壯圍鄉壯東地區是宜蘭河最末端，排水系統流速緩慢，加上常受水位影響，容易發生海水倒灌。（記者王峻祺攝）

2025/06/18 16:42

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉壯東地區是宜蘭河最末端，排水系統流速緩慢，加上常受水位影響，容易發生海水倒灌，行政院政務委員陳金德今天與水利署前往排水門視察，允諾已投入2.4億元的改善計畫，將力拚2027年3月前完工；另外，總經費12.41億元的後續2座抽水站工程，經費若獲核定，也計畫分6年完成。

宜蘭壯東地區因地勢低平、鄰近海岸，不僅排水系統慢，出口處又易受宜蘭河水位影響，遇颱風、大雨就會引發淹水，2010年梅姬以及2015年、2016年的蘇迪勒、梅姬（與2010年同名）等颱風，均造成當地嚴重水患。

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1994年建置完成的壯東地區第一大、第二大及第三大排水門，機械設備老舊不堪，水門水密性也不佳，水利署編列2.46億元辦理改善，將更換設施、強化水門功能，未來可以遠端操作，及時阻擋漲潮期間外水倒灌情形，原定2027年底完工，水利署長林元鵬今天責成第一河川分署必須趕在汛期前啟用。

針對區內淹水問題，立委陳俊宇等人也呼籲水利署應盡快協助興建抽水站，宜蘭縣政府提出區排改善計畫，包括壯東一大排與廍後排水的抽水站設置、渠道整建與橋梁改建等項目，總經費需求12.41億元（壯東一大排7.42億元、廍後排水4.99億元），用地範圍線在去年9月已獲經濟部核定公告。

林元鵬說，縣府興建抽水站計畫已獲核定，等同「拿到門票」，治水需要系統性，當然希望興建進度愈快愈好，經費部分待行政院核定後，水利署會跟地方配合，持續支持推動相關治水工程，解決壯圍排水問題。

陳金德強調，蘭陽平原三面環山、一面向海，屬典型畚箕型地勢，極易產生地形雨，防洪挑戰嚴峻，改善壯東老舊排水門部份，已責成水利署趕在2027年3月前完工，針對抽水站設置，縣政府除盡快啟動測量設計作業，也可盤點優先改善項目，中央會與地方攜手治水，以6年計畫分年完成。

行政院政務委員陳金德（中）今天與水利署前往宜蘭壯東排水門視察。（記者王峻祺攝）

1994年建置完成的壯東第一大排水門，機械設備老舊不堪，水門水密性也不佳，水利署編列經費辦理改善。（記者王峻祺攝）

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