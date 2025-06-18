「泰山板橋輕軌」審議4度被交通部退回 侯友宜：修正後9月再報部

新北市議會市政總質詢，侯友宜答詢。（記者黃子暘攝）

2025/06/18 16:32

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議員邱烽堯、林國春、劉美芳、黃永昌質詢關心審「泰山板橋輕軌」進度說，，此案審議已經4度遭中央以不同理由退件。市長侯友宜說，預計9月修正完相關報告再送交通部審議，盼任內核定，物價持續上漲，越晚核定經費壓力更大，他會再跟交通部溝通。

邱烽堯、林國春、劉美芳、黃永昌指出，泰板輕軌已經4度報交通部審議，目前進度如何？泰板輕軌是新北三環三線的「最後一哩路」，可服務中和到泰山區通勤族，盼市府除了修正報告外，可同步推環境評估、都市計畫變更等作業，加速辦理期程；路線途經泰山到板橋通勤需求高的地方，盼藉此建設減少塞車。

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侯友宜、捷運工程局長李政安說，現正在修正整個財務估算與運量提升措施，修正完成後預計9月再報部審議，市府評估泰板輕軌具有可行性，但仍要交通部核定，盼在侯友宜任內完成；交通部主要意見包括土地開發效益不可計入營運收入，市府將檢討票價、附屬事業收入比例等，以符審議規定，另一個意見是盼提升運量措施，市府評估部分路段改為高架，縮短運行時間，高架站增設捷運開發區與車站連通增加旅運量，提高財務自償率及經營比。

劉美芳批評，中央到底是把泰板輕軌建設當成交通建設，還是當成是房地產投資案？土地開發收益、營收納入營收項目是很正常的事情，市府卻不斷被刁難，其他縣市類似條件的軌道案，如高雄岡山輕軌、桃園藍線、台中綠線延伸段等，早在民進黨執政當地期間核定動工或通車。

侯友宜回應，光一個三重銀新未來城就放了2年沒有審，相信大家很清楚，一次、兩次可搞定的事情，希望一次到位，否則物價上漲，越晚動工就越貴，對中央、地方都不好，做事不要分黨派。

此外，黃永昌、市議員蘇泓欽關心萬大中和樹林線第二期工程「土城樹林線」（土城高架段，CQ880B）3度流標議題。侯友宜說，此線僅此一標尚未標出，現正修正計劃，他已要求捷運局核實編列，市府已將此案接回辦理，並用134億元徵詢公開意見，看市場行情是否能接受，預計在6月底前重新招標。

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