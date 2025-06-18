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    沉浸體驗在地文化！北市5大人氣市場導覽開跑 報名就送300元買菜金

    臺北市市場處7月起「導覽沉浸市」導覽活動，報名參加就送300買菜金。（台北市市場處提供）

    臺北市市場處7月起「導覽沉浸市」導覽活動，報名參加就送300買菜金。（台北市市場處提供）

    2025/06/18 16:39

    〔記者孫唯容／台北報導〕跟著導覽走進傳統市場，更能深刻體會市場不僅是採買食材，更是家戶人情交會的文化場域。台北市市場處7月8日起推出「導覽沉浸市」市場導覽活動，精選南門、水源、華山、士東、成功市場，陸續辦理10場導覽活動，民眾可以一邊吃美食、一邊深入走讀市場不同特色，還能換取300塊的買菜金，活動明（19）日開放網路報名。

    市場處說，南門市場以傳統點心與南北貨著稱，人氣港點與經典美食應有盡有。水源市場則以平價美食及生活雜貨深得在地居民喜愛，今年則榮獲「天下第一攤」西方茶點組雙金賞，展現傳統市場的創新與多元。士東市場更是台北排隊名店集中地，吸引饕客到訪。華山市場集合台北飲食文化的傳承與創新，是老饕與遊客不可錯過的美味據點，成功市場更是市場魅力的最佳詮釋，民眾報名不同市場就能體驗各式經典美食。

    市場處指出，這次導覽特別聚焦今年度「天下第一攤金賞」獲獎攤位，民眾只要花費100元，就能跟隨專業導覽員腳步深入品味市場，其中會有10分鐘完整介紹市場的歷史，後續再進行40分鐘的各名攤導覽，最終還能換取300塊的買菜金，讓民眾自由採買。

    市場處公有零售市場科長簡靖閎介紹，本屆西方茶點組金賞獎的索菲烤布蕾，令他印象深刻，原本只是年輕人創業擺攤，去年開發出「鵝油土鳳梨酥」，做出優秀的西方甜品，也在東方甜品做出產品市場區隔，在市場內立下一席之地，成為年年得獎的金牌店家，希望民眾能透過參加導覽活動，一起探索不同美食地圖。

    市場處也說，導覽活動明（19）日在ACCUPASS平台開放報名，從7月8日到12日每天有上、下兩場，共計10場導覽。

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