為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    碎木做精油、燃料！ 南投首座林業循環廠「化廢成金」

    南投水里鄉啟用全縣首座林業永續循環廠，可將疏伐剩下的枝條、廢木料製成精油，達到樹木全株利用。（圖由林保署南投分署提供）

    南投水里鄉啟用全縣首座林業永續循環廠，可將疏伐剩下的枝條、廢木料製成精油，達到樹木全株利用。（圖由林保署南投分署提供）

    2025/06/18 16:20

    〔記者劉濱銓／南投報導〕林業保育署南投分署為永續利用林業資源，在南投水里鄉益則坑設置全縣首座「丹巒之森」林業永續循環廠，將疏伐剩下的枝條與廢木，利用破碎方式提煉精油，再製成木質顆粒燃料，將樹木7成利用率，提升至全株利用，同時還讓碎木加工物商品化，化廢木料成「黃金」。

    林保署南投分署表示，「丹巒之森」林業永續循環利用基地今正式揭牌啟用，該廠串聯信義鄉丹大地區雙龍林道造林疏伐區，作為林木儲放、初級加工，以及在地利用，過去一般疏伐木利用率大約為7成，生產過程剩下的枝條、邊材及小徑木，都是難以加工利用的廢木料。

    不過在林業永續循環廠啟用後，可將這類木料進行破碎萃取精油，再壓製成木顆粒作為生質燃料，由碎木加工生產的精油與燃料，皆可商品化販售，不僅達到樹木全株利用，也能增加林業收入。

    林保署長林華慶表示，政府推動國產材政策，盼落實林業資源有效利用，以及環境的友善發展，林業循環基地的啟用，也代表能與丹大地區居民建立更深厚的夥伴關係，實現山林與部落共好共榮。

    南投水里鄉啟用全縣首座林業永續循環廠，可將疏伐剩下的枝條、廢木料製成生質燃料，達到樹木全株利用。（圖由林保署南投分署提供）

    南投水里鄉啟用全縣首座林業永續循環廠，可將疏伐剩下的枝條、廢木料製成生質燃料，達到樹木全株利用。（圖由林保署南投分署提供）

    南投水里鄉啟用全縣首座林業永續循環廠，利用破碎機可打碎廢木料，製成精油、燃料，達到樹木全株利用。（圖由林保署南投分署提供）

    南投水里鄉啟用全縣首座林業永續循環廠，利用破碎機可打碎廢木料，製成精油、燃料，達到樹木全株利用。（圖由林保署南投分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播