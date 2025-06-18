碎木做精油、燃料！ 南投首座林業循環廠「化廢成金」

南投水里鄉啟用全縣首座林業永續循環廠，可將疏伐剩下的枝條、廢木料製成精油，達到樹木全株利用。（圖由林保署南投分署提供）

2025/06/18 16:20

〔記者劉濱銓／南投報導〕林業保育署南投分署為永續利用林業資源，在南投水里鄉益則坑設置全縣首座「丹巒之森」林業永續循環廠，將疏伐剩下的枝條與廢木，利用破碎方式提煉精油，再製成木質顆粒燃料，將樹木7成利用率，提升至全株利用，同時還讓碎木加工物商品化，化廢木料成「黃金」。

林保署南投分署表示，「丹巒之森」林業永續循環利用基地今正式揭牌啟用，該廠串聯信義鄉丹大地區雙龍林道造林疏伐區，作為林木儲放、初級加工，以及在地利用，過去一般疏伐木利用率大約為7成，生產過程剩下的枝條、邊材及小徑木，都是難以加工利用的廢木料。

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不過在林業永續循環廠啟用後，可將這類木料進行破碎萃取精油，再壓製成木顆粒作為生質燃料，由碎木加工生產的精油與燃料，皆可商品化販售，不僅達到樹木全株利用，也能增加林業收入。

林保署長林華慶表示，政府推動國產材政策，盼落實林業資源有效利用，以及環境的友善發展，林業循環基地的啟用，也代表能與丹大地區居民建立更深厚的夥伴關係，實現山林與部落共好共榮。

南投水里鄉啟用全縣首座林業永續循環廠，可將疏伐剩下的枝條、廢木料製成生質燃料，達到樹木全株利用。（圖由林保署南投分署提供）

南投水里鄉啟用全縣首座林業永續循環廠，利用破碎機可打碎廢木料，製成精油、燃料，達到樹木全株利用。（圖由林保署南投分署提供）

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