基市金鷹獎頒獎赫見2校長上台 校長爸爸笑說「市長好，這是我女兒」！

基隆市金鷹獎頒獎典禮傳出趣聞，仁愛國小舞蹈班金鷹獎得主范雅琁（中）領獎時，仁愛校長陳立國（左一）與和平校長范師旗同時上台，基隆市長謝國樑有點疑惑，范見狀向謝市長解釋「她是我女兒」。（記者俞肇福攝）

2025/06/18 16:23

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府今天（18日）於基隆表演藝術中心演藝廳舉辦畢業生「市長金鷹獎頒獎典禮」，基隆市長謝國樑頒獎表揚全市345位高中到幼兒園的畢業生；他期勉得獎學生帶著勇氣與好奇心，迎向更廣闊的舞台。

金鷹獎頒獎典禮歷年來都是由得獎學生的校長、幼兒園園長、家長或家人陪同，接受市長頒獎表揚；有趣的是，仁愛國小舞蹈班金鷹獎得主范雅琁上台領獎時，居然出現2位校長陪同合影，謝國樑見狀愣住？和平國小校長范師旗趨前解釋，「市長好，這是我女兒范雅琁」，謝國樑說「妹妹很棒」！

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范師旗說，從事教育工作以來，都是以校長身分陪同學生領獎，這是自己首次以家長身分陪愛女上台，見證她的榮耀時刻，心中有感動外，更多的是對一路照顧女兒的貴人們，他內心充滿感恩！

「金鷹獎」以基隆市市鳥黑鳶為意象，象徵學子振翅高飛、翱翔萬里。基隆市共有來自市立高中、公私立國中小、公立幼兒園（含附設幼兒園）與國中小補校等共345名畢業生獲獎。

獲獎學生中，有多位展現跨領域卓越表現的代表。堵南國小龔苡睎在學術、藝文與體育皆有斬獲，連年於防災程式競賽、圖文創作與漫畫比賽中獲獎，在羽球聯賽中也帶領團隊摘下佳績，充分展現多元學習的豐富成果。

來自中興國小集中式特教班的盧羿安同學更令人動容，雖面對先天肢體限制，仍持續以美術創作表達內心世界，作品《伸出援手》多次獲得特教美術比賽佳作，亦真實呈現其在校園中對同儕的溫暖與鼓勵。

基隆市金鷹獎頒獎典禮17日登場，堵南國小龔苡睎（右二）在學術、藝文與體育皆有斬獲；圖左一為堵南校長胡智強、左二為基隆市長謝國樑。（圖為基隆市政府提供）

基隆市政府金鷹獎頒獎典禮今天（17日）登場，中興國小特教班學生盧羿安（中）面對先天肢體限制，仍持續以美術創作表達內心世界，學習精神令人動容。（圖為基隆市政府提供）

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