南海海槽威脅加大！日國東半島70公里活動斷層 恐爆發規模7強震

大分縣過去的災害想定曾估計，若南海海槽地震發生，最嚴重可能造成超過2萬人死亡。而根據日本中央政府預計在2025年3月公佈的新版本中，大分縣的預估死亡人數約為1萬8000人。對此，大分縣也同步展開災害重新評估作業。示意圖，圖為日本2011年311大地震照。（美聯社）

2025/06/18 17:12

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府預估「南海海槽巨大地震」在未來30年內的發生機率高達80%。此外，大分縣國東半島沿岸發現了1條長達60到70公里的活動斷層，雖可能不會引發海嘯，但若這一連串斷層活動，可能引發規模7以上強震。大分縣本月10日也召開專家會議，提出新一輪的地震災害風險評估草案，並首度將國東半島外海活動斷層納入評估，加速強化防災策略。

綜合媒體報導，根據日本產業技術綜合研究所2024年的調查，大分縣國東半島外海至山口縣周防大島一帶，發現長達約70公里的活動斷層帶。大分縣地震災害對策會議主席、來自產業技術綜合研究所的主任研究員吉見雅行指出，該斷層幾乎呈直線分布，屬於橫向錯動型態，推測較難引發大規模海嘯，但若整條斷層帶活動，可能導致規模7以上強震。

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大分縣過去災害評估，若南海海槽地震發生，最嚴重可能造成超過2萬人死亡。而根據日本中央政府預計在2025年3月公佈的新版本中，大分縣的預估死亡人數約為1萬8000人。對此，大分縣也同步展開災害重新評估作業。

大分縣地震災害對策會議主席、來自產業技術綜合研究所的吉見雅行主任研究員表示：「我們的目標是讓防災資訊更貼近真實情境，促使居民與地方政府採取具體行動。」他指出，「關於能登半島地震，由於國家當時尚未對相關活斷層做出長期評估，因此石川縣在地震動的預測中，並未將引發能登半島地震的那條斷層納入考量。」

此次的專家會議中，多位學者指出，中央政府提供的資料過於粗略，建議縣府應根據地方特性進行更細緻的模擬。此外，為避免重演2024年能登半島地震未將斷層納入評估所導致的錯估問題，本次會議也特別強調要吸取教訓、主動更新災害模型。

目前地方政府預計在2026年度整合相關調查，並正式公布全新版本的地震災害風險評估。

大分縣國東半島沿岸發現了一條長達60到70公里的活動斷層，雖可能不會引發海嘯，但若這一連串斷層活動，可能引發規模7以上強震。（擷取自日媒TBS）

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