新北議員籲培訓動物之家收容犬 校園、社區心輔資源納「狗狗老師」

戴湘儀、宋雨蓁現場牽著心輔犬「喜糖」，向侯友宜遞交「狗狗求職信」。（記者黃子暘攝）

2025/06/18 16:13

〔記者黃子暘／新北報導〕衛生福利部日前公布國人10大死因，「自殺」重回榜單，新北市議員戴湘儀、宋雨蓁今（18）日也在質詢出具新北市自殺通報數據表示，自殺通報數逐年增長，年齡層有下降趨勢，凸顯青少年心理衛生重要性，盼市府在教育體系中引入動物輔助，結合動物之家收容犬隻培訓為心輔犬，讓「狗狗老師」輔助深受心理問題所苦的孩子。市長侯友宜笑稱，請教育局研議如何發給狗狗教師證書，他也允諾評估相關政策。

戴湘儀、宋雨蓁說，衛生局統計，新北市去年自殺通報人數共1萬1338人，較2023年增加662人，數據逐年增加；去年自殺通報年齡分布又以15歲至19歲1815人最多，10至14歲也高達1168人，出現自殺年齡層下修趨勢；綜觀全國，自殺為十大死因第九位，中央、地方都透過各種心理健康資源搶救，可借鑑國外經驗，除了投入心理諮商專業人力，也可以有系統地引進動物輔助介入機制來協助。

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2人指出，動物輔助介入機制在台灣民間行之有年，諸如台北榮民總醫院輔助治療犬、狗醫師，或陪伴特殊教育孩子的心輔犬、陪伴犬，也有心理諮商師開始嘗試以「一人一狗」合作為民眾進行諮商，呼籲市府考慮在特教班心理課程及社區心理衛生中心安排動物輔助介入課程，可以多多培訓動物之家收容動物，並向中央建議完善法規，讓這些動物老師從「兼任轉正職」。

戴湘儀、宋雨蓁現場牽著心輔犬「喜糖」向侯友宜遞交「狗狗求職信」。

侯友宜說，國內心輔犬主要是針對失眠、自閉、失智症患者提供幫助，目前新北市也有89隻校犬提供學生生命教育等，請衛生局、教育局評估，在滿足動物福利、場域安全的條件下，市府將盡可能提供孩子、身障朋友更好的心輔犬相關幫助。

此外，市議員陳儀君指出，衛生福利部心理健康促進、預防業務預算編列，國人人均心理衛生資源只有18.69元，還不夠買一罐礦泉水；心衛問題是跨局處的業務，希望市府將心理健康「主流化」，盡可提供市民協助。

侯友宜回應，市府會全面檢視各局處編列預算是否足以協助因職業導致心理健康受損的同仁，照顧市府員工外，對外的教育、醫療機構或一些勞工機構，市府全面研究，明年編預算時會把心衛預算提高，照顧更多人。

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