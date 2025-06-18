9縣市大雷雨炸裂！超大型對流吞下半個台灣 鄭明典驚呼超猛烈

午後對流雲系發展，半個台灣壟罩在內。（圖擷自中央氣象署）

2025/06/18 16:07

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕午後對流雲系發展旺盛，氣象署針對16縣市發布豪、大雨特報，其中桃園、嘉義以及高雄山區有豪雨發生，還有9縣市大雷雨炸裂，連鄭明典也驚呼：「很猛烈的午後對流發展！」

中央氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（18日）桃園市、嘉義縣地區及高雄市山區有局部大雨或豪雨，新竹以南地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

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豪雨特報：桃園市、嘉義縣、高雄市山區；大雨特報：新北市山區、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市平地、屏東縣、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

同時多地已經出現大雷雨炸裂狀況，氣象署針對桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息；前氣象局（署）長鄭明典在臉書PO出雲圖，只見超大對流雲系壟罩半個台灣，直呼這是「很猛烈的午後對流發展」。

午後對流雲系發展旺盛，氣象署針對16縣市發布豪、大雨特報。（圖擷自中央氣象署）

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