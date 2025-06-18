為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    9縣市大雷雨炸裂！超大型對流吞下半個台灣 鄭明典驚呼超猛烈

    午後對流雲系發展，半個台灣壟罩在內。（圖擷自中央氣象署）

    午後對流雲系發展，半個台灣壟罩在內。（圖擷自中央氣象署）

    2025/06/18 16:07

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕午後對流雲系發展旺盛，氣象署針對16縣市發布豪、大雨特報，其中桃園、嘉義以及高雄山區有豪雨發生，還有9縣市大雷雨炸裂，連鄭明典也驚呼：「很猛烈的午後對流發展！」

    中央氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（18日）桃園市、嘉義縣地區及高雄市山區有局部大雨或豪雨，新竹以南地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

    豪雨特報：桃園市、嘉義縣、高雄市山區；大雨特報：新北市山區、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市平地、屏東縣、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

    同時多地已經出現大雷雨炸裂狀況，氣象署針對桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市發布大雷雨即時訊息；前氣象局（署）長鄭明典在臉書PO出雲圖，只見超大對流雲系壟罩半個台灣，直呼這是「很猛烈的午後對流發展」。

    午後對流雲系發展旺盛，氣象署針對16縣市發布豪、大雨特報。（圖擷自中央氣象署）

    午後對流雲系發展旺盛，氣象署針對16縣市發布豪、大雨特報。（圖擷自中央氣象署）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播