澎湖航商不滿長年違法收費逾千萬 航港局：一切依法

船舶載重線（菱形區）檢查收費無法源依據？交通部航港局提出說明。（記者劉禹慶攝）

2025/06/18 16:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部航港局長期在沒有法源，無訂定收費標準或辦法的情形下，違法收取船舶載重線檢查的規費，自2012年3月改制為航港局來，長久累積超收費用已逾千萬元，引發澎湖航商不滿，認為政府單位「巧立名目」搶錢。針對外界質疑，交通部航港局表示，一切依法收費。

根據中央法規資料庫公告的法規，並未制定船舶載重線檢查收費標準，但航港局卻仍然向航商或船主，收取船舶載重線檢查費用（漁船及小船不用，20噸以上的船才要），通常是客船或貨船航商，雖然航商都知道沒法源依據，但就像黑社會收保護費，大家都抱著花錢消災的心態，不願意得罪航港局，就當繳保護費。

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由於收費事關民眾權益，公部門一定要有法源且訂定收費標準並公告，才能收規費。另依據船舶法第23條船舶檢查，分特別檢查、定期檢查及臨時檢查。船舶檢查的收費標準原本就有公告，收取檢查費用包含要做船舶載重線檢查，卻又巧立名目加收船舶載重線檢查費用，一收10餘年，為國庫A進逾千萬元。

針對航商檢舉，交通部航港局表示，為確保船舶航行安全，船舶應依據船舶法及船舶載重線勘劃規則相關規定，辦理載重線勘劃及檢查。載重線檢查費用，係依據規費法第7條規定及船舶法第51條授權訂定船舶載重線勘劃及檢查、收費、發證事宜，交通部於1986年6月20日以交航（75）第14081號函訂定相關收費標準，航港局據以收取相關載重線檢查規費繳交公庫。

船舶載重線（菱形區）列入船舶檢查項目，已經收費，卻又另立名目收費。（記者劉禹慶攝）

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