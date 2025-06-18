為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖航商不滿長年違法收費逾千萬 航港局：一切依法

    船舶載重線（菱形區）檢查收費無法源依據？交通部航港局提出說明。（記者劉禹慶攝）

    船舶載重線（菱形區）檢查收費無法源依據？交通部航港局提出說明。（記者劉禹慶攝）

    2025/06/18 16:29

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕交通部航港局長期在沒有法源，無訂定收費標準或辦法的情形下，違法收取船舶載重線檢查的規費，自2012年3月改制為航港局來，長久累積超收費用已逾千萬元，引發澎湖航商不滿，認為政府單位「巧立名目」搶錢。針對外界質疑，交通部航港局表示，一切依法收費。

    根據中央法規資料庫公告的法規，並未制定船舶載重線檢查收費標準，但航港局卻仍然向航商或船主，收取船舶載重線檢查費用（漁船及小船不用，20噸以上的船才要），通常是客船或貨船航商，雖然航商都知道沒法源依據，但就像黑社會收保護費，大家都抱著花錢消災的心態，不願意得罪航港局，就當繳保護費。

    由於收費事關民眾權益，公部門一定要有法源且訂定收費標準並公告，才能收規費。另依據船舶法第23條船舶檢查，分特別檢查、定期檢查及臨時檢查。船舶檢查的收費標準原本就有公告，收取檢查費用包含要做船舶載重線檢查，卻又巧立名目加收船舶載重線檢查費用，一收10餘年，為國庫A進逾千萬元。

    針對航商檢舉，交通部航港局表示，為確保船舶航行安全，船舶應依據船舶法及船舶載重線勘劃規則相關規定，辦理載重線勘劃及檢查。載重線檢查費用，係依據規費法第7條規定及船舶法第51條授權訂定船舶載重線勘劃及檢查、收費、發證事宜，交通部於1986年6月20日以交航（75）第14081號函訂定相關收費標準，航港局據以收取相關載重線檢查規費繳交公庫。

    船舶載重線（菱形區）列入船舶檢查項目，已經收費，卻又另立名目收費。（記者劉禹慶攝）

    船舶載重線（菱形區）列入船舶檢查項目，已經收費，卻又另立名目收費。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播