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    超大違建！基隆荒廢50多年「鬼廟」淨因寺 8月開拆

    基隆中山區淨因寺屬於大違建，荒廢50幾年，市府將拆除。（記者盧賢秀攝）

    基隆中山區淨因寺屬於大違建，荒廢50幾年，市府將拆除。（記者盧賢秀攝）

    2025/06/18 16:04

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市中山區太平山城超大違建「淨因寺」，建寺已百年，50年前擴建遭檢舉荒廢至今，裡頭骨灰罈、廢棄神像、遺照散落，曾被網友形容是「鬼廟」，也成為治安與環境死角，市府近日已在建物周遭搭起鷹架防護，預計今年8月開拆，年底前拆完。

    位在太平山城的淨因寺，4層鋼筋混凝土建築，最早在1925年開堂，日治時期曾是旅人搭船返日前的借宿所，未納入廟宇登記；1973年擴建時遭檢舉違建勒令停工，長年荒廢，寺內有神像、骨灰罈、遺照等，雜草叢生，讓人毛骨悚然，被稱為「鬼廟」；因年久失修，牆柱龜裂、鋼筋裸露，且里民反映常有無家者闖入，甚至吸毒，造成環境與治安隱憂。

    據指出，先前曾擺放骨灰罈、神主牌位，遭附近居民舉白布條抗議，已經移往南榮公墓安置，2015年經查報認定為既存違建，但因量體龐大，地處山腰，且過了行政程序法5年的裁處時效，市府已重新完成違建查報、認定等程序，市府今年編列了1500萬元拆除費，將於8月拆除，再依法向地主追討拆除費用。

    市府都發處場長謝孝昆說，目前拆除工作已完成發包作業，拆除計畫已獲審核通過，並舉辦地方說明會，里民都希望儘速拆除。近期已經在淨因寺主體周遭搭起鷹架防護，入口處張貼拆除公告，但因該寺廟道路狹窄，拆除工具很難進場，廠商須先搭建施工便道，現進行水保及交通維持計畫送審，預計8月開拆，年底前拆完。

    基隆中山區淨因寺屬超大違建，荒廢50年，已架設鷹架將拆除。（記者盧賢秀攝）

    基隆中山區淨因寺屬超大違建，荒廢50年，已架設鷹架將拆除。（記者盧賢秀攝）

    基隆中山區淨因寺屬超大違建，荒廢50年，已架設鷹架將拆除。（記者盧賢秀攝）

    基隆中山區淨因寺屬超大違建，荒廢50年，已架設鷹架將拆除。（記者盧賢秀攝）

    基隆中山區淨因寺屬超大違建，荒廢50年，已架設鷹架將拆除。（記者盧賢秀攝）

    基隆中山區淨因寺屬超大違建，荒廢50年，已架設鷹架將拆除。（記者盧賢秀攝）

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