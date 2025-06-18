台法高教峰會強化雙邊夥伴關係 探討產學、文化融合等3面向

教育部及財團法人高等教育國際合作基金會率台灣高教代表團參與今年台法高教高峰會。（圖由教育部提供）

2025/06/18 15:56

〔記者楊綿傑／台北報導〕深化台灣及法國高教交流！教育部及財團法人高等教育國際合作基金會率台灣高教代表團參與今年台法高教高峰會，以「培育未來人才」為主軸，從產學合作、實習與師徒制度，以及文化融合與國際學生福祉等3大面向進行探討。

駐法國台北代表處大使郝培芝、教育部國際司長李毓娟，及高教基金會董事長吳正己說，法國是台灣在歐洲的重要盟友，雙方在多項領域均已建立堅實的基礎，期盼藉由本次機會，進一步促進雙邊更多合作機會，共同推動學術與科研交流向前邁進。

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出席會議的法方代表，包括法國前教育部長Sylvie Retailleau、法國教育中心副執行長Béatrice Khaiat、法國大學協會副主席Jean-François Huchet及里爾大學校長Régis Bordet等。他們認為，台灣在半導體等科技產業的領先地位以及其高教體系的卓越發展，已讓台灣成為法國不可或缺的科研與教育合作夥伴。

「台灣—法國高等教育高峰會」已邁入第5屆，今年共有17校27人赴歐參與，法方則有28所高教機構、48位代表親臨現場，彰顯台法雙方長年來穩固的合作基礎與深厚情誼。會議期間，台灣更有多所大學也與里爾大學簽署合作備忘錄，進一步拓展實質交流與合作。

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