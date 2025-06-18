電動公車火燒車引關注 新北3大客運啟動「三電系統」全面體檢

新北市政府交通局運輸管理科長林詩欽說，目前新北市共有265輛電動公車投入營運，將持續加強監督，並強化駕駛員應對能力。（記者羅國嘉攝）

2025/06/18 15:48

〔記者羅國嘉／新北報導〕1輛大都會客運262路線電動公車16日發生火燒車事故，引發各界對電池安全性疑慮。因此，首都客運集團董事長李博文表示，三重客運、首都客運、台北客運等將針對華德同款電動車，於20日至29日進行深入三電系統總檢查；市府交通局運輸管理科長林詩欽則說，目前新北市共有265輛電動公車投入營運，將持續加強監督，並強化駕駛員應對能力。

李博文表示，集團各公司所有各種廠牌電動公車都將依主管機關指示，即日起至19日止，進行「車輛電池及充電設備」檢查，檢查期間車隊正常營運，另針對華德同型式的電動公車，將進行三電系統深入式檢查，由於檢查方式繁複精細，必要時採同車型全車隊暫停營運方式進行，並調度其他廠牌電動公車或柴油公車替代營運，班距可能稍微增加，但不影響民眾乘車權益。

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李博文說，將持續加強所屬駕駛長有關電動公車的緊急應變訓練，並且更加落實包括電動公車在內的所有營業車輛維修保養作業，以確保行車安全。

林詩欽指出，今天派員前往三重客運五股站突襲稽查華德製造車廠的電動公車及充電設備，次抽查重點包括駕駛員對電動公車突發異常狀況的應變處置能力，並要求業者在3日內全面盤點所有電動公車的電池使用年限、保養維修紀錄與異常通報情形，同時督促公車業者加強駕駛員緊急應變教育訓練。

林詩欽說，目前新北市共有265輛電動公車投入營運，電動公車作為城市低碳轉型的重要一步，其安全管理更需滴水不漏。交通局將持續加強監督，要求業者完善車輛與設備的檢查流程，同時強化駕駛員面對突發狀況的應對能力。

三重客運指出，針對華德牌同型式電動公車，進行更深入的三電系統總檢查，目前640路線公車共有10輛，將於6月20日進行檢查，而637路線公車共有20輛於28日、29日也會進行檢查，檢查期間皆全線停駛，並以替代班車營運。

首都客運表示，針對華德牌同型式電動公車，進行更深入的三電系統總檢查，目前信義幹線路線公車共30輛，將於21日至22日進行檢查，檢查期間皆全線停駛，並以替代班車營運。

台北客運也說，針對華德牌同型式電動公車，進行更深入的三電系統總檢查，目前656路線公車共有26輛，將於23日至24日進行檢查，檢查期間皆全線停駛，並以替代班車營運。

新北市交通局今天派員前往三重客運五股站突襲稽查華德製造車廠的電動公車及充電設備。（記者羅國嘉攝）

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