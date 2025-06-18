啟用32年桃園巨蛋將大翻修 市府斥資3.4億啟動整修工程

桃園巨蛋啟用近32年，桃市府將斥資3.4億元啟動桃園巨蛋優化工程。（記者鄭淑婷攝）

2025/06/18 16:13

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「桃園巨蛋」桃園市綜合體育館啟用近32年，設施老舊、空調不佳屢被詬病，市長張善政今（18）日主持市政會議，宣布將斥資3.4億元並於暑假啟動桃園巨蛋優化工程，針對地坪整修、電氣及空調系統改善與備援系統、戶外景觀改善及室內整修等4大項目進行整修，預計明年6月前分階段完工，整修後的桃園巨蛋將具備舉辦1萬2000人室內活動的能力，並將以環狀跑道連接田徑場。

桃園巨蛋最大特色為屋頂薄膜鋼索懸吊系統，因結構體老化且漏水，前市府曾斥資3.5億元進行屋頂修繕工程，但內、外設施老舊及周邊交通受限，地方要求整修聲浪不斷，體育局以體育館作為2026年全民運動會開幕典禮場地及足球競賽場地為契機，啟動綜合體育館及周邊環境改善工程規劃設計。

請繼續往下閱讀...

體育局表示，整體及周邊環境改善工程預計投入3.4億元，主要分為地坪整修、電氣及空調系統改善與備援系統、戶外景觀改善及室內整修4大工項，其中，主場區及觀眾席地坪整修已完成細部設計，並於5月進行工程招標公告，體育館B1至2F的空調系統及配電盤等電氣設備的改善，也已進入工程招標程序，兩項工程預計6至7月間正式開工。

體育局表示，戶外景觀改善工程包括體育館立面結構的改善、配合人本綠廊計畫的成功路段及周邊景觀改善、中央廣場及周邊景觀改善，以及3對3籃球場的整建，室內裝修則涵蓋廁所及部分空間整修、B1F及1F牆面油漆粉刷、天花板與照明修繕及指標系統更新，兩項工程細部設計正在進行審查與修正，預計7至8月間公告，並在10月開工。

張善政表示，桃園巨蛋經常舉辦大型活動及職籃賽事，亦是桃園兩支職籃球隊T1聯盟台啤永豐雲豹和Plus League璞園領航猿共同使用的主場館，但啟用至今從未進行過大規模整修，設備老化、空調不佳等都是民眾長期反映的聲音，因此決定於賽季結束、暑假期間啟動整修工程，其中，空調系統提升就是為了讓球迷進場觀賽更舒適，不再悶熱難耐。

桃市府將啟動桃園巨蛋優化工程，針對地坪整修、電氣及空調系統改善與備援系統、戶外景觀改善及室內整修4大項進行整修。（擷取自桃園市長張善政臉書）

桃市府將啟動桃園巨蛋優化工程，針對地坪整修、電氣及空調系統改善與備援系統、戶外景觀改善及室內整修4大項進行整修。（擷取自桃園市長張善政臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法