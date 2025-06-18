新北社工每人服務2253人 侯友宜：鼓勵核實申報加班、爭取加給

新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/18 16:10

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市社工師工作量繁重，市議員黃心華今（18）日在市政總質詢表示，新北社工換算每人服務2253人，工作繁重經常超時加班，卻不敢申報加班費，造成高離職率，不利經驗傳承，盼市府核實加班申報，並規劃福利留才。市長侯友宜回應，新北社工平均每人負擔58案，高於一般水準的人均35至40件，他會要求加班申報核實，並向中央爭取比照外勤警員加給。

黃心華表示，社工有3高，分別是「案量、壓力、風險高」，新北人口全國最多，社工人數卻是六都的第4名，以人口、社工數換算，平均每位社工服務2253人，遠超其他五都；近5年社工服務案件數持續攀升，從2020年的4萬4649案已經攀升到去年5萬7706案，新北社工實際負擔案量，平均每人負擔58案，5年資歷以下社工離職率高達7、8成，將不利於社工經驗傳承，對於社福領域是隱憂。

請繼續往下閱讀...

黃心華指出，社工龐大的工作案量經常佔到他們的下班時間，但不少社工人員不好意思申報加班費，變成隱性加班，短期內難以改善社工困境，盼市府先鼓勵社工核實申報加班。

侯友宜說，外勤社工需要訪視，服務案家時承受許多風險、責任，多為24小時待命，尤其多數社工都是女性，身心壓力更大，他曾召開跨局處會議針對社工薪資、待遇不足以支持社工討論，這是新北目前最大的挑戰，公布門社工人員除了配和今年調薪、提供700到3000元的風險工作費用，也針對民間團體社工人員提供留任3年以上的留任獎金，這些都是中央政府的硬性規定津貼。

在改善社工待遇方面，侯友宜指出，將鼓勵社工核實申報加班，不要限縮申報，才能實際鼓勵到相關從業人員，其次，外勤社工工作就跟警察雷同，市府一定向中央爭取比照警勤加給，提供社工繁重加給、都會加給8000元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法