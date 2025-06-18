為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    拖行畫面曝光！小黑狗滾燙柏油路奔跑 小貨車駕駛疑虐狗引公憤

    彰化埔鹽，日前有民眾目擊小貨車拖著黑狗溜狗，網友痛批飼主虐狗。（民眾提供）

    彰化埔鹽，日前有民眾目擊小貨車拖著黑狗溜狗，網友痛批飼主虐狗。（民眾提供）

    2025/06/18 16:08

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉員鹿路2段與好金路口，日前有民眾目擊一輛小貨車後方拖著一條黑狗，在烈日下於滾燙柏油路上奔跑。有民眾將過程拍下po網，網友痛批飼主虐狗，恐傷犬命也危及用路人安全。彰化縣動物防疫所表示，已要求飼主限期改善，若再違規，最重可依《動物保護法》裁罰1萬5千元。

    影片中可見，一隻黑狗疑似被鐵鍊綁在車後，神情顯得無助，車輛啟動後就隨車奔跑，腳步有些蹣跚，令人擔憂。網友痛批飼主虐狗，質疑此行為恐傷犬命，不過也有人緩頰，可能是狗自行跳下。動保團體則怒斥，不論狗狗是否自行跳車，飼主都應善盡照顧責任，外出應使用寵物籠、繫繩或安全裝置，避免讓動物曝露於高風險情境。

    動防所調查，事件發生於6月17日，飼主坦承當天原打算載狗前往美容院洗澡，行經住家附近時，犬隻疑似自行從後車斗跳下，因擔心後方車輛追撞，他才先將車停靠路邊，再將狗狗抱至前座。

    動防所表示，所幸犬隻並無受傷，已向飼主說明不得再以車輛牽引寵物，並要求限期改善。若再違反《動保法》第5條第2項第7款「不得以汽、機車牽引寵物」規定，經查獲可依第30-1條裁罰3千元至1萬5千元，並得按次開罰。

    小黑狗疑似被鐵鍊綁在車後，神情有點無助，連機車騎士都不斷轉頭關注。（民眾提供）

    小黑狗疑似被鐵鍊綁在車後，神情有點無助，連機車騎士都不斷轉頭關注。（民眾提供）

    小貨車後方綁著一條黑狗疑似在蹓狗，網友痛批恐傷犬命也危及用路人安全。（民眾提供）

    小貨車後方綁著一條黑狗疑似在蹓狗，網友痛批恐傷犬命也危及用路人安全。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播