拖行畫面曝光！小黑狗滾燙柏油路奔跑 小貨車駕駛疑虐狗引公憤

彰化埔鹽，日前有民眾目擊小貨車拖著黑狗溜狗，網友痛批飼主虐狗。（民眾提供）

2025/06/18 16:08

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉員鹿路2段與好金路口，日前有民眾目擊一輛小貨車後方拖著一條黑狗，在烈日下於滾燙柏油路上奔跑。有民眾將過程拍下po網，網友痛批飼主虐狗，恐傷犬命也危及用路人安全。彰化縣動物防疫所表示，已要求飼主限期改善，若再違規，最重可依《動物保護法》裁罰1萬5千元。

影片中可見，一隻黑狗疑似被鐵鍊綁在車後，神情顯得無助，車輛啟動後就隨車奔跑，腳步有些蹣跚，令人擔憂。網友痛批飼主虐狗，質疑此行為恐傷犬命，不過也有人緩頰，可能是狗自行跳下。動保團體則怒斥，不論狗狗是否自行跳車，飼主都應善盡照顧責任，外出應使用寵物籠、繫繩或安全裝置，避免讓動物曝露於高風險情境。

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動防所調查，事件發生於6月17日，飼主坦承當天原打算載狗前往美容院洗澡，行經住家附近時，犬隻疑似自行從後車斗跳下，因擔心後方車輛追撞，他才先將車停靠路邊，再將狗狗抱至前座。

動防所表示，所幸犬隻並無受傷，已向飼主說明不得再以車輛牽引寵物，並要求限期改善。若再違反《動保法》第5條第2項第7款「不得以汽、機車牽引寵物」規定，經查獲可依第30-1條裁罰3千元至1萬5千元，並得按次開罰。

小黑狗疑似被鐵鍊綁在車後，神情有點無助，連機車騎士都不斷轉頭關注。（民眾提供）

小貨車後方綁著一條黑狗疑似在蹓狗，網友痛批恐傷犬命也危及用路人安全。（民眾提供）

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