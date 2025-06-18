新竹大車站與輕軌紅線計畫遭擱置空轉 綠營批市府施政無能

新竹大車站與輕軌紅線計畫遭高虹安市府擱置與空轉，市議會民進黨團批高虹安市府施政無能，讓市民權益被犧牲。（記者洪美秀攝）

2025/06/18 15:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會民進黨團今天針對攸關竹市長遠發展的重大交通建設大車站計畫與輕軌紅線計畫被擱置及持續空轉情形召開記者會，議員曾資程、劉崇顯批市府喊停容易、規劃卻毫無進展，不僅浪費前任爭取的中央資源，更讓市民喪失對未來交通改善的期待。

劉崇顯說，新竹大車站計畫與大新竹輕軌都是影響城市百年發展的重大建設，但在高虹安上任與楊文科縣長連任後，兩項計畫都分別被兩人的怠惰擺爛所拖延。其中新竹大車站，高虹安總是用「民眾反對」與「鐵路立體化更好」等理由擱置大車站，但鐵路立體化在過往的初步規劃中就已預見「經費過高」、「徵用私有地過多」、「交通黑暗期過長」等困境，實務上幾乎不存在任何的可行性，去年市府送審鐵路立體化評估經費時也已遭到刪除，代表市府不應該再用立體化為藉口擱置大車站。

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而大新竹輕軌，前市府早在2020年就完成新竹市輕軌紅線的路網規劃並送審至交通部，但當時縣府卻意興闌珊沒有提出任何具體規劃，遲至2022年才牛步啟動新竹縣輕軌藍線規劃，到2024年原本竹市要主政整合紅藍線路網，才發現藍線規劃內容跟紅線無法整合，今年縣市政府才拜會交通部尋求解方。

但交通部同意縣市路網從2021年前市府提出的大新竹路網，重新開始做輕軌的整體可行性研究評估，代表高虹安上任2年半至今都沒有任何具體進展，反而倒退回前市府時期已經完成的規劃進度，而楊文科縣長也是輕軌整體進度拖延至今的罪魁禍首之一，呼籲大新竹地區民眾看清兩人的怠惰，在這次大罷免投下同意票，讓高虹安不要再當竹市重大建設的絆腳石。

曾資程指出，新竹大車站計畫與輕軌紅線計畫均在林智堅市長任內獲得中央核定與補助，前者補助高達105億元，後者則獲1億元的前期可行性規劃經費，雙雙納入行政院前瞻基礎建設計畫，是新竹市百年一遇的交通建設機會。結果高虹安市長上任後，兩案幾乎全面停擺，沒有新規劃，只有拖延與推諉。如今又重啟大新竹輕軌計畫可行性研究，等於退回原點，之前投入的經費打水漂。

黨團也批高虹安市府決策缺乏遠見與承擔，只會喊暫停、不敢負責任，錯失中央補助的黃金時機，也將讓城市發展長期被等待新方案綁架。

新竹大車站與輕軌紅線計畫遭高虹安市府擱置與空轉，市議會民進黨團批高虹安市府施政無能，讓市民權益被犧牲。（記者洪美秀攝）

新竹大車站與輕軌紅線計畫遭高虹安市府擱置與空轉，市議會民進黨團批高虹安市府施政無能，讓市民權益被犧牲。（記者洪美秀攝）

新竹大車站與輕軌紅線計畫遭高虹安市府擱置與空轉，市議會民進黨團批高虹安市府施政無能，讓市民權益被犧牲。（記者洪美秀攝）

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