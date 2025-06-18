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    教育部提案申請入學篩選倍率放寬 大學招聯會會員大會後天將討論

    教育部提案申請入學篩選倍率放寬，後天大學招聯會會員大會將討論。（資料照）

    教育部提案申請入學篩選倍率放寬，後天大學招聯會會員大會將討論。（資料照）

    2025/06/18 16:13

    〔記者楊綿傑／台北報導〕申請入學篩選倍率可能有變革！為增加大學申請入學二階甄試人數，教育部提案篩選倍率從現行3倍增加到4倍或4.5倍，大學招聯會預計於後天會員大會進行討論。教育部長鄭英耀表示，是基於家長及學生的聲音反映，會尊重招聯會的決定。

    大學申請入學篩選倍率為各系招生時，會依據其招生名額，於學測成績公布後，篩選招生名額一定倍數數量的考生，進入二階甄試。若某系今年申請入學招生名額為20名，依現行篩選倍率為3倍，會框出60名考生進入二階甄試，再依甄試成績選出最後20名錄取者。

    對此，教育部長鄭英耀今天於立院受訪時表示，會討論各大學放寬篩選倍率是聽到一些來自於家長和學生的聲音，他們希望在申請入學時有更多機會能進入自己所期待科系的第二階段，與教授面對面表達他們對學習的期待。

    鄭英耀說，大學端也盼有找更多合適人才的機會，因此將這些心聲反映給大學招聯會，不過了解招生選才要考慮很多面向，包括試務工作、短時間進行有效的人才媒合等，招聯會將更全面進行討論，教育部會尊重招聯會的決定。

    大學招聯會則指出，面對少子化，大學的確也看到生源減少的問題，而調整篩選倍率可以使更多學測成績達到校系檢定門檻的學生，有機會讓校系看見其能力表現並擇才入學，增加進入第二階段甄試的機會。調整篩選倍率是大學招生事項，招聯會將在後天召開會員大會，依據常委會的決議討論是否同意調整篩選倍率。

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