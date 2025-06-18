不是現任！超過76％男、59％女性自慰想「前任」 專家曝原因

根據情趣科技品牌Ohdoki發布的1項調查顯示，高達76%的男性與59%的女性在自慰時會想到前任情人。示意圖。（路透）

2025/06/18 16:09

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕你曾在自慰時想起「前任」而非現任，並因此感到羞愧嗎？但這其實是相當普遍的現象。根據情趣科技品牌Ohdoki發布的1項調查顯示，高達76%的男性與59%的女性在自慰時會想到前任情人。專家表示，這樣的行為不但無需感到羞恥，還可能有助於了解自身慾望與情感狀態。

《紐約郵報》報導，這項調查由Ohdoki公司發布，內容指出，不分性別，許多人在自慰時腦中浮現的對象並非現任伴侶，而是過去的愛人。對此，美國認證性治療師歐弗斯崔特（Kristie Overstreet）表示，這種現象未必代表還對前任戀戀不捨，而可能單純是一種回憶「過去美好性經驗」的方式。

請繼續往下閱讀...

歐弗斯崔特指出，若當事人目前是單身，自慰時想起前任其實可能是「健康地回顧過去關係中美好的部分」；而若身處一段關係中，這也不一定是壞事，「這可能是將過往經驗轉化為強化現有關係的方式。」

心理學家康納莉（Pamela Stephenson Connolly）也補充指出，對某些人來說，回憶那些如今已成禁忌的性愛經驗，正是自慰時最大的興奮來源。

不過，自慰與性愛之間的選擇，也反映出更多人對自我身體愉悅的重視。調查中也發現，有29%的人表示「比起性愛，更偏好自慰」，其中男性佔比約31%，女性則有26%。

根據瑞典1項研究指出，女性平均每月自慰次數為9次，約每週2次，顯示這種自我滿足的頻率已在日常中扮演不小角色。

英國性愛與關係教練奈斯（Gemma Nice）分析指出，自慰之所以能夠勝過性愛，往往與「控制感」有關。「自慰時，你能完全掌控節奏、力度與刺激點，這種精確性讓人能迅速進入狀況，甚至達到更強烈的高潮。」奈斯解釋。

但她也提醒，若過度依賴自慰作為性滿足來源，可能會影響與伴侶的親密連結，「有些人會變得過於習慣自己的方式，導致與伴侶的互動顯得不夠刺激或難以滿足。」

她建議，若發現與伴侶的性生活明顯失衡，應從開放溝通開始，「不只是床上的對話，更需要在生活中建立信任與了解。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法