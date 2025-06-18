八方雲集鍋貼「1經典口味」停賣 一票網友哀：以後要吃什麼

台灣知名連鎖鍋貼水餃專賣店「八方雲集」，因提供多樣化的口味，擄獲許多鍋貼與水餃愛好者的心。（資料照）

2025/06/18 16:38

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣知名連鎖鍋貼水餃專賣店「八方雲集」，因提供多樣化的口味，擄獲許多鍋貼與水餃愛好者的心。然而，近來有民眾上門用餐時發現，八方雲集悄悄下架經典口味「咖哩」的相關系列餐點，突如其來的噩耗曝光後，令不少死忠粉絲措手不及，除了在網上紛紛發文崩潰，還哀號稱「以後不知道吃什麼」。

據了解，近日有網友在社群平台Threads發文，透露自己想要去八方雲集買咖哩口味的鍋貼來吃，未料意外從店員口中得知，該品項未來不會再販售，疑似是因為賣不好，甚至還連帶其他咖哩系列，也將一併停售。另外，有其他網友分享其他八方雲集分店已更換新菜單，上面不見經典的咖哩口味，而是新增了「酸甘藍口味」。

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消息曝光後，令一票網友震驚地紛紛直呼，「停售最好吃的口味是什麼意思啦」、「我會瘋掉欸，八方最好吃的就咖哩」、「我都咖哩水餃和鍋貼換著吃，這樣以後要吃什麼」、「咖哩鍋貼怎麼可能賣不好啊，我只吃咖哩鍋貼欸！」、「好扯！八方最近停售的商品都很讓人心痛欸……那個不明所以的牛肉麵才該停售吧！」

還有網友好奇，是否只是單一或部分店家的公告，因為在八方雲集官網找不到任何相關公告；也有網友詢問常去的分店，業者卻說不知停售的事。不過在Threads、臉書社團等社群平台，陸續有分店業者與員工跳出來發文爆料，目前咖哩口味停售只限直營店，並進行酸甘藍新口味產品試賣，加盟店並未受到影響。

另據《ETtoday新聞雲》報導，對於咖哩口味是否確定停賣，八方雲售對此回應，除了經典的招牌系列，其他菜單品項都會根據POS系統提供的數據，針對流行趨勢、時令季節等因素調整，「這次調整咖哩口味，以及增加酸甘藍口味的測試，都是希望菜單更具變化性而不是一成不變，任何經典商品也不排除消費者敲碗回歸的可能性。」

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