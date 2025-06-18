台中大雅第6公墓遷葬開工 預計年底移交建設局開闢公園綠地

民政局18日舉行大雅第6公墓遷葬祈福典禮。（民政局提供）

2025/06/18 15:41

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府推動大雅第6公墓活化，今天舉行遷葬開工祈福典禮，民政局長吳世瑋出席祈求工程順利圓滿，預計今年底完工後，土地即可點交建設局開闢公園綠地，變身市民朋友運動休憩的好去處。

吳世瑋表示，隨著火化日益普及與環保葬觀念逐漸興起，民眾對喪葬方式的選擇也愈加多元。盧市長任內，市府已新建10餘萬個納骨櫃位，容量充足，可充分滿足市民需求。大雅第6公墓遷葬墓地活化，象徵城市空間的更新與轉型。

請繼續往下閱讀...

吳世瑋指出，市府為加速老舊墓地活化再利用，視地方發展及需地機關需求持續規劃殯葬設施轉型，將傳統公墓規劃禁葬及遷葬轉為其他用途，促進土地活化運用，盧市長上任後，市府已完成19處公墓遷葬，其中已有17處轉型公園綠地，霧峰第2公墓及梧棲第7公墓則將開闢公園及活動中心，目前推進中。今年將持續推進大雅第6公墓及神岡第2、3、8公墓遷葬轉型公園綠地。

生命禮儀管理處長柯宏黛表示，大雅第6公墓占地約2.36公頃，位於大雅、潭子與北屯交界，鄰近昌平路與民族路，人車往來頻繁。公墓自民國103年禁葬後，雜草叢生，影響環境衛生與市容景觀，也阻礙地方發展。市府於去年7月3日至10月2日受理民眾認領與起掘作業，經查估共需遷葬489座墳墓，其中民眾認領、有主墳墓共184座，認領率近38%。未認領者將由生管處統一遷移至西屯區崇恩堂安置，供後續認領，兼顧尊重先人與城市轉型需求。

生管處指出，截至今年5月底，台中現有152處公墓中（不含和平區11處），已禁葬76處，部分禁葬8處，禁葬率達55.26%，市府持續查估其他墓區並辦理遷葬，並視地方發展及需地機關需求持續規劃殯葬設施轉型，將土地改造成滿足不同需求的新樣貌，促進土地活化運用，積極打造市地循環利用、永續建設。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法