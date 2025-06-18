西濱高架橋底固定排水管零件從天而降 民眾憂心安全

西濱高架橋底排水管固定零件從天而降，民眾憂心安全。（陳品安提供）

2025/06/18 15:27

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕西濱快速道路苗栗縣苑裡鎮至通霄鎮路段已經高架化，不過，苗栗縣議員陳品安接獲陳情，指出西濱高架橋行經苗栗縣苑裡鎮苑港漁港路段竟有水泥塊從天而降，且與鐵片相連，嚇壞民眾。陳品安邀集公路局苗栗工務段前往會勘後，發現水泥塊為西濱高架橋底部固定排水管零件，研判因受鹽分導致鏽蝕脫落，苗栗工務段趕緊委請廠商派員將鏽蝕的排水管及固定排水管拆下，將再安裝新水管。

苗栗工務段表示，由於西濱道路靠海，加上發生狀況路段位於漁港旁，受海風影響較易導致固定排水管的吊架鏽蝕，出於安全考量，已先拆下有疑慮排水管與相應零件，並將重新安裝排水管，而受影響需替換的排水管，附設於南下與北上路段高架橋下長度共660公尺。

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陳品安指出，事發地點位於西濱快速道路127.5公里路段處周遭，因民眾反映觀察到附設於高架橋底部的排水管鏽蝕，鏽蝕排水管路段甚至橫跨苑港漁港停泊漁船處，除了漁民人身安全，對於漁民至關重要的漁船也可能遭破壞，且高架橋下平面道路也常有用路人出沒，若未妥善處理、汰換舊排水管與零件，憂心「禍從天降」，危及民眾。

至於西濱橋下排水管平常是否例行性維護或巡查，苗栗工務段回應，除了台61線西濱快速道路，苗栗縣東西向的台72線快速道路高架橋下也會定期派員巡視，並編列預算汰舊換新。

西濱高架橋底排水管固定零件從天而降，民眾憂心安全。（陳品安提供）

西濱高架橋底排水管固定零件從天而降，民眾憂心安全。（陳品安提供）

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