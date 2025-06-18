越南選美皇后涉詐被解約 觀光署尋新台灣觀光代言人

觀光署表示，阮垂仙代言保健食品內容物涉不實，越南官方4月對其開罰後，觀光署隨即停止相關宣傳，並解除阮垂仙的代言人身分。圖為越南選美皇后阮垂仙（著白禮服）。（中央社資料照）

2025/06/18 15:25

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署去年首度在越南市場啟用台灣觀光代言人，邀請越南選美皇后阮垂仙（Nguyen Thuc Thuy Tien）擔任，但阮垂仙爆出推銷不實產品涉詐並被開罰，觀光署4月提前解除合約，日前依照原定期程公告新1年標案，尋找新的代言人。

為吸引國際旅客來台，觀光署尋找各國知名人物，於當地市場擔任台灣觀光代言人，合約為期1年。目前日本是演員妻夫木聰、韓國是男團Super Junior成員圭賢、泰國是演員Alek（提拉達·邁特瓦拉育Teeradetch Metawarayut）、印尼是藝人Mikha Tambayong Mahenra（咪卡譚巴勇）、菲律賓是女星加比加西亞（Gabbi Garcia）及名模卡里爾拉莫斯（Khalil Ramos）。

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越南去年邀請阮垂仙擔任越南市場首屆台灣觀光代言人。她是該國知名選美皇后、模特兒，來台拍攝宣傳影片，讓台灣旅遊的網路聲量在越南暴衝。觀光署統計，越南來台客今年1至3月總計11萬1023人次，比去年9萬3130人次成長，也高於疫情前2019年9萬9873人次。

不過，阮垂仙在網路宣傳推薦的食品，今年3月被爆出內容物不實，被控涉嫌推銷仿冒品及欺騙消費者，她4月先遭到罰款，5月被越南相關單位逮捕。

觀光署表示，阮垂仙代言保健食品內容物涉不實，越南官方4月對其開罰後，觀光署隨即停止相關宣傳，並解除阮垂仙的代言人身分。阮垂仙代言合約本就於今年7月到期，因此近日公告新1年標案，是按照原定期程進行，與提前解約阮垂仙無關。

觀光署表示，阮垂仙在越南具知名度且影響力，先前確實替台灣觀光帶來聲量，對於爭議事件感到遺憾；觀光署會按照原定期程，繼續經營越南市場引客。

新1年標案「2025年越南市場台灣觀光公關宣傳計畫」經費1485萬元，計畫為期1年。承辦廠商要辦理推廣活動、製作宣傳品、邀請當地團體踩線、拍攝代言人宣傳影片素材與手冊等等，代言人須於社群平台貼文與出席活動，其網路社群追隨者需達200萬以上。

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