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    珍稀「夏日綠寶石」上市 台南白蓮霧頂級品價格漲2成

    進入採收期，台南白蓮霧陸續上市。（記者吳俊鋒攝）

    進入採收期，台南白蓮霧陸續上市。（記者吳俊鋒攝）

    2025/06/18 14:51

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕有「夏日綠寶石」之稱的白蓮霧，風味獨特，隨著時代演進，逐漸式微，台南新市區仍全力延續珍稀的傳統特色；正值採收期，但受本月初連續劇烈降雨的影響，今年產量減少，頂級品價格漲了2成。

    白蓮霧是台灣早期品種，酸甜的口感，別具風味，以往鄉下地區的家戶庭院都可見到，隨著土地開發，果樹急遽減少，新市區公所推廣栽種，並持續透過產業文化動，全力振興。

    由於栽培管理耗時又費工，加上務農人口高齡化，年輕一輩多無意接手，讓白蓮霧的延續面臨危機，區公所列冊轄內果樹，目前已不到50株，被視為台南最珍稀的產業。

    重新栽種白蓮霧逾20年的果農鄭明堂，在社內里古厝仍保有32株，產業規模為全市之最，用心照顧下，品質深受歡迎，遠近馳名，各界訂單湧至，他也開始採收出貨。

    鄭明堂說，因本月初的連續大雨後，隨即豔陽高照，讓白蓮霧的收成受到衝擊，2斤裝的伴手禮盒，以頂級果品為例，上市價1200元，與去年相比，漲幅達20﹪。

    鄭明堂坦言，白蓮霧真的不好照顧，秉持著留住傳統美味的信念，仍堅守崗位，用心管理，並將配合區公所的產業文化活動，全力行銷。

    氣候攪局，白蓮霧價格比去年漲約2成。（記者吳俊鋒攝）

    氣候攪局，白蓮霧價格比去年漲約2成。（記者吳俊鋒攝）

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