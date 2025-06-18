2025台南熱氣球派對週六登場 交管、免費接駁看這裡

2025台南熱氣球派對將於6月21至22日在台南市政府永華市政中心旁廣場登場。（資料照，南市觀光局提供）

2025/06/18 14:36

〔記者蔡文居／台南報導〕2025台南熱氣球派對，將於6月21至22日在台南市政府永華市政中心旁廣場登場。南市觀旅局表示，活動前一天傍晚起開始進行交通管制，活動首日配合光雕秀及無人機展演活動，將提供有台南火車站往返活動會場的免費接駁車。

南市觀旅局指出，2025台南熱氣球派對活動，第一階段車輛管制，於6月20日17：00起至6月22日24：00止，道路管制範圍為南島路、東南榕大道、西南榕大道，將作為活動行人徒步區、接駁車及機慢車臨停區使用。

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第二階段車輛管制，配合活動首日6月21日（六）晚間的光雕秀及無人機展演，當日18：00-20：00，管制範圍將增加建平路（永華路2段至建平11街）、府前路2段（建平路至府前4街）、怡平路（建平路至永華3街）。為維持交通秩序及安全，請用路人依執勤員警及交通疏導人員指揮通行。

觀旅局表示，此外，市府於6月21日（六）活動首日14：00起至21：00，提供有免費接駁車從台南車站（北站）往返活動會場（南島路）的服務，平均20至30分鐘1班車，歡迎民眾多加利用。

觀旅局說，除了令人期待的熱氣球繫留體驗、光雕秀及無人機展演外，該局更攜手超過70家台南在地旅宿、餐飲與觀光工廠等業者推出專屬優惠，並規劃豐富活動內容，包括闖關遊戲、特色市集與街頭藝人表演，邀請大家一起來台南享受夏日最歡樂的城市盛會。

2025台南熱氣球派對交通管制圖。（圖由南市觀光局提供）

2025台南熱氣球派對活動大眾運輸圖卡。（圖由南市觀光局提供）

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