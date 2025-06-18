高鐵嘉義站關懷「若竹兒」 院生圓夢遊高雄

嘉義縣民雄鄉「若竹兒智能發展中心」院生們快樂搭高鐵到高雄旅遊。（高鐵嘉義站提供）

2025/06/18 14:31

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台灣高鐵嘉義站今天協助嘉義縣民雄鄉「若竹兒智能發展中心」院生們前往高雄，實現大家期待已久的旅遊夢想。列車出發前，高鐵嘉義站副站長盧祈旭親自送上誠摯祝福，希望透過這趟旅程，讓院生們能親自感受高速鐵路的獨特魅力，留下美好的回憶。

「若竹兒」是弱智兒的諧音，陳美真主任表示，該中心主要在幫助心智障礙併多重障礙者，提供生活自理、人際社交能力訓練、復健等服務。受到身心限制，絕大多數院生不曾搭過高鐵，對他們而言，這是一項夢寐以求的體驗，感謝高鐵的協助，讓院生們展開一場富有愛心與知性的旅程。

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當高鐵列車緩緩進站時，孩子們興奮地用台語喊著：「來了！來了！我要坐車囉！」眼神中滿是期待與驚喜。望著眼前列車駛入月台，臉上新奇與興奮溢於言表。這場與高鐵的初體驗，不僅帶來震撼，更讓他們擁有一段難以忘懷的美好旅程回憶。

盧祈旭長表示，高鐵長期致力於社會關懷，透過實際行動讓更多旅客親身感受高鐵安全與舒適，並傳遞社會的溫暖與關愛。

嘉義縣民雄鄉「若竹兒智能發展中心」院生們準備搭高鐵到高雄旅遊。（高鐵嘉義站提供）

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