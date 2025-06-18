台中清水高中繁星與申請升學成果再創新高 首次5人錄取台大

大學繁星推薦及申請入學放榜，清水高中學生表現亮麗，5人錄取國立台灣大學。（記者張軒哲攝）

2025/06/18 14:16

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市立清水高中近年今年度大學繁星推薦及申請入學成果豐碩，共有5位學生錄取台灣大學，校方今日指出，李宇翔錄取工商管理學系、顏心儀錄取護理學系、黃子睿錄取農藝學系、陳潔穎與蔡吳亞橙錄取社會工作學系。創下學校自繁星及申請升學制度實施以來的最佳紀錄。

除了錄取台大的優異表現，清水高中在醫科領域亦傳捷報。陳宣宇以繁星推薦方式錄取中國醫藥大學牙醫學系，並榮登榜首；林筨恩同學則錄取中國醫藥大學中醫學系。近八年，學校已累計培育出12位錄取中醫、牙醫與醫學系的學生。

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清水高中音樂班高三全班19位學生，共有18位錄取公立大學，錄取率高達95%；其中13位更錄取第一志願台師大或台北藝術大學。值得一提的是，音樂班學生陳仕和錄取歐洲聲音藝術重鎮—荷蘭海牙皇家音樂學院電子音樂學士學程，在眾多競爭者中脫穎而出，展現其在音樂與科技結合上的高度潛能。

清水高中校長蕭建華表示，感謝教育部推動就近入學政策，讓社區高中也有機會孕育頂尖人才。清水高中強調適性揚才，成就每個孩子，今年在台大、醫牙、中醫及國際音樂領域皆有亮眼表現外，也有3位同學錄取台北科技大學，學生都能開創屬於自己的天空。

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