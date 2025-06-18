獲得兒子支持「更上層樓」！蔣萬安讚超乎想像：成熟又懂事

台北市長蔣萬安。（記者塗建榮攝）

2025/06/18 14:18

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市長蔣萬安與其子蔣得立近期接受媒體專訪，揭露私下相處秘辛，面對是否支持爸爸「更上層樓」，蔣得立大方回應「支持」，還給予穿搭建議，希望爸爸可以穿西裝。蔣萬安今（18）日受訪盛讚兒子成熟又懂事，超乎自己的想像。

蔣萬安今天參與中正運動中心整新啟用記者會，面對媒體問及他和兒子每晚8點「深夜食堂」的親子時光，父子談心都會吃什麼？蔣萬安開心分享與兒子的好感情，他表示，兒子喜歡點八方雲集的鍋貼，還有牛肉麵、鹽酥雞，自己則是牛肉湯、炒青菜、白飯，光是享用簡單的餐點，父子就能聊上很久。

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蔣萬安也透露，兒子和他分享同學都叫他「市子」，起先他還疑惑是因為很喜歡吃柿子才取這個綽號嗎？兒子則說不是，是因為市長的兒子才會叫「市子」，聽到覺得孩子們真的很有創意。

蔣得立在專訪時被問及是否支持爸爸選總統？他說只要是爸爸的選擇都支持，還建議可以穿西裝。對此，蔣萬安則認為，當天受訪時兒子有提到，爸爸是市長沒有讓他感到不一樣，不會特別驕傲，「認為當市長是爸爸的選擇，會一樣做自己，做自己熱愛的事」，讓蔣萬安盛讚，真的是超乎自己的想像，非常成熟懂事。

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