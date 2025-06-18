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    基金三路「無主」候車亭破損 議員籲市府應出面、市府願整建維管

    基隆市基金三路內寮候車亭老舊漏水，基市議員吳驊珈（左一）舉辦會勘，確認候車亭為善心人士捐贈；基隆市政府稱如果能取得產權使用同意書後，可整建維管，保障候車空間。 （記者俞肇福攝）

    基隆市基金三路內寮候車亭老舊漏水，基市議員吳驊珈（左一）舉辦會勘，確認候車亭為善心人士捐贈；基隆市政府稱如果能取得產權使用同意書後，可整建維管，保障候車空間。 （記者俞肇福攝）

    2025/06/18 14:08

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市基金三路內寮社區候車亭破損，沒有單位願意出面修繕、且候車動線不佳，民進黨議員吳驊珈邀集市府相關單位確認，該候車亭為早年善心人士捐助，主要供7條國道客運路線載客，非屬市公車路線的候車亭；基市府表示，如果能取得產權使用同意書後，可整建維管，保障候車空間。

    內寮社區住戶說，平日搭國道客運往台北都是在這裡等車，沒人知道當初誰興建，長期以來就沒人管理，任其破損，破破舊舊還漏水。

    吳驊珈說，基金三路內寮社區候車亭，空間狹小、候車動線不佳，尖峰時刻有搭乘人潮，但民眾候車時要擠到路上，十分危險。

    吳驊珈邀集市府相關單位會勘，基市府公車處行政室表示，該站牌主要供7個客運路線載客，非屬交通處、公車處權管候車亭，如果釐清私人產權後獲同意使用，市政府交通處及公車處將依法進行整建維管，保障民眾舒適的候車空間。

    吳驊珈指出，安樂區人口有增加趨勢，往來台北通勤者的乘車需求也逐年增加，雖然基隆市公車路線未到此站，但不論是市公車或國道客運使用候車亭，搭車皆為基隆市民，基隆市政府責無旁貸，應主動維管及改善搭乘環境及人行道動線。

    吳驊珈說，內寮社區候車亭，應改為具備遮雨及舒適功能的等車空間；到場的公車處代表允積極協助，預計2週後，可提供候車亭初步設計草案。

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