台南北門雙春國小走入歷史 今辦畢典5國小畢業生、2幼兒園畢業生

雙春國小全校含畢業生、在校生由師長送別一一擊掌祝福。（記者楊金城攝）

2025/06/18 13:58

〔記者楊金城／台南報導〕台南北門雙春國小停辦走入歷史，今天（18日）舉辦第66屆畢業典禮，有5位國小畢業生、2位幼兒園畢業生，其他12位國小在校生、2位幼兒園學生將就近到蚵寮、錦湖國小就讀。

因少子化衝擊，兼顧學生學習，台南市繼去年停辦六甲國小湖東分校、西港國小金砂分校、北門國小玉湖分校、龍崎國小龍船分校，今年8月將再停辦南化西埔、玉山、新營新橋及北門雙春等4所國小，另七股龍山國小改制降為七股國小龍山分校。

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創辦66年的雙春國小直接停辦，走入歷史，校園改為蚵寮國小第二校區，未來校區運用還待找尋認養人。

雙春國小屬特殊偏遠小學，最後畢典今天舉辦，5位國小畢業生、2位幼兒園畢業生由親師陪同到雙春永安宮、龍佛宮參拜，感謝神明保佑，再到校園巡禮、參加畢業典禮。

7位畢業生人人有獎，有市長獎、議長獎、區長獎、家長會長獎等，擔任10年校長的林佑霖鼓勵大家說：「明天會更好」，要正向往前；台南市家長會聯合會理事長賴建良也出席，學甲頭港鎮安宮董事長黃界貞捐贈獎學金7000元。

擔任9屆里長的雙春里長李連興是雙春第7屆畢業校友，他說，看到學校因少子化停辦，百感交集。

包括在校生、畢業生最後由師長列隊一一擊掌祝福。

雙春國小全校含畢業生、在校生由師長送別一一擊掌祝福。（記者楊金城攝）

北門雙春國小走入歷史，變為蚵寮國小第二校區，校區使用待議。（記者楊金城攝）

畢業生最後畢典演出。（記者楊金城攝）

台南北門雙春國小停辦走入歷史 ，今天（18日）舉辦第66屆畢業典禮，有5位國小畢業生，家長也上台合影留念。（記者楊金城攝）

北門雙春國小2位幼兒園畢業生畢業。（記者楊金城攝）

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