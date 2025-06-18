台南永康交流道下車向分流 交通事故下降14％

南市永康交流道下平面路段車向分流取代車種分流，事故減少、效率提升。（圖由朱正軒提供）

2025/06/18 13:55

〔記者蔡文居／台南報導〕針對台南市交通環境改善，台南市議員朱正軒今天質詢指出，永康交流道下平面路段、中正北路永安路至蔦松二街路段推動車向分流，試辦結果，經查台南市交通大隊數據顯示，車道改設車種分流後半年事故為78件，與車道改善前同期的90件相比，下降12件，約減少14％，顯示中正北路該路段改採車向分流取代車種分流後，透過減少右轉車與直行車交織互卡，有效減少車禍事故的肇事件數。

交通局長王銘德表示，車向分流的目的主要是梳理不同路口、減少交織，對於速度的提升和安全都有幫助，未來會持續推動。

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朱正軒表示，改善交通不見得要砸大錢，他主張持續推動路口車向分流取代車種分流，就連這麼困難的交流道下平面路段都能夠推動，市府應該有意識地透過道路設計來改善既存的交通壅塞沉痾。

針對中正北路永安路至蔦松二街路段車向分流，台南市交通大隊數據顯示試辦結果，車道改設車種分流後半年（去年11月至今年5月）事故為78件，與車道改善前一年同期的90件相比，下降12件、約下降14％。

在效率方面，南市交通局智慧交控中心數據顯示，比對去年11月施作前後1個月交通績效，在交通量的部份，永安路/中正北路路口總車流量12月較10月增加8萬3925輛（增加4.5％），永安路北往南車流量12月較10月增加3萬1514輛（增加9％）。在速率的部份，永安路北往南方向車速12月較10月平均提高1.3km/hr （增加2％），顯示中正北路該路段改採車向分流取代車種分流後，透過減少右轉車與直行車交織互卡，有效提升該路段運輸效率。

交通局表示，對車向分流部分，將持續向中央爭取經費並配合工務局路平計畫增設路口附加式左轉車道。

南市議員朱正軒（左）質詢指出，永康交流道下平面路段車向分流取代車種分流，事故減少、效率提升。交通局長王銘德（右）表示將持續來推動。（圖由朱正軒提供）

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