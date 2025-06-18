為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北三峽國光二期社宅607戶招租 1房月租4100元起

    新北市三峽國光二期社會住宅釋出607戶招租，申請期間為7月1日起至31日。（新北住都中心提供）

    新北市三峽國光二期社會住宅釋出607戶招租，申請期間為7月1日起至31日。（新北住都中心提供）

    2025/06/18 13:33

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新完工的新北市三峽國光二期青年社宅即日起公告開放申請，全區規劃921戶，首批釋出607戶，提供1房、2房及3房型供民眾選擇，各房型月租金最低分別為4100元、8000元、1萬1100元起，收件期間為7月1日起至31日止。

    新北市住宅及都市更新中心指出，三峽國光二期社宅位於三峽北大特區、老街商圈之間，鄰近國立台北大學、北大國小、龍埔國小、三峽國中等，距離捷運三鶯線三峽站（LB06）步行3分鐘內可抵達，交通便利，未來通車後有利雙北市往返通勤。

    新北住都中心表示，此次開放一房、兩房及三房型可供申請，適合各類型家庭及個人居住，各房型月租金最低分別為4100元、8000元、1萬1100元起。此外，同步開放既有社宅申請遞補，包括新莊新豐、新莊副都心、新店央北、新店斯馨1號、新店斯馨2號、土城大安、土城永和、土城明德、板橋永翠、中和安邦等，因先前遞補名單提前用完或租約期限將屆滿，一併開放申請遞補。

    新北市社宅的申請條件為年滿18歲以上國民，在新北市設籍或就學、就業，申請人、配偶及申請人戶籍內直系親屬在雙北、基隆、桃園名下均無自有住宅，且家庭年所得未超過144萬元、平均每人每月所得未超過 5萬9150元，符合資格者可提出申請。收件期間為今年7月1日起至31日止，申請人可選擇現場送件或線上申請。

    三峽國光二期社宅位於三峽北大特區、老街商圈之間。（新北住都中心提供）

    三峽國光二期社宅位於三峽北大特區、老街商圈之間。（新北住都中心提供）

    三峽國光二期社宅全區規劃921戶，首批釋出607戶招租。（新北住都中心提供）

    三峽國光二期社宅全區規劃921戶，首批釋出607戶招租。（新北住都中心提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播