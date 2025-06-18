新北三峽國光二期社宅607戶招租 1房月租4100元起

新北市三峽國光二期社會住宅釋出607戶招租，申請期間為7月1日起至31日。（新北住都中心提供）

2025/06/18 13:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕新完工的新北市三峽國光二期青年社宅即日起公告開放申請，全區規劃921戶，首批釋出607戶，提供1房、2房及3房型供民眾選擇，各房型月租金最低分別為4100元、8000元、1萬1100元起，收件期間為7月1日起至31日止。

新北市住宅及都市更新中心指出，三峽國光二期社宅位於三峽北大特區、老街商圈之間，鄰近國立台北大學、北大國小、龍埔國小、三峽國中等，距離捷運三鶯線三峽站（LB06）步行3分鐘內可抵達，交通便利，未來通車後有利雙北市往返通勤。

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新北住都中心表示，此次開放一房、兩房及三房型可供申請，適合各類型家庭及個人居住，各房型月租金最低分別為4100元、8000元、1萬1100元起。此外，同步開放既有社宅申請遞補，包括新莊新豐、新莊副都心、新店央北、新店斯馨1號、新店斯馨2號、土城大安、土城永和、土城明德、板橋永翠、中和安邦等，因先前遞補名單提前用完或租約期限將屆滿，一併開放申請遞補。

新北市社宅的申請條件為年滿18歲以上國民，在新北市設籍或就學、就業，申請人、配偶及申請人戶籍內直系親屬在雙北、基隆、桃園名下均無自有住宅，且家庭年所得未超過144萬元、平均每人每月所得未超過 5萬9150元，符合資格者可提出申請。收件期間為今年7月1日起至31日止，申請人可選擇現場送件或線上申請。

三峽國光二期社宅位於三峽北大特區、老街商圈之間。（新北住都中心提供）

三峽國光二期社宅全區規劃921戶，首批釋出607戶招租。（新北住都中心提供）

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