新北市立高中優先免試入學完成報到 錄取率26.43％

王欣研（左二）、王姵穎（右二）以優先免試入學錄取北大高中高中部。（圖由新北市教育局提供）

2025/06/18 13:38

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市公立高級中等學校優先免試入學錄取完成報到，教育局長張明文指出，這次共31校招生，提供名額2839名，1萬286人報名，2719人錄取，錄取率為26.43%，完成報到人數為2601人，總報到率95.66%；其中，永平高中國中部學生、游泳健將梁凱萱錄取母校高中部，與姊姊同在游泳校隊為校爭光；北大高中國中部學生王欣研、王姵穎對母校特色課程有興趣，同樣錄取母校高中部。

教育局介紹，梁凱萱是原住民族人，曾獲去年全國北區A（1）游泳錦標賽15至17歲級50公尺蛙式第3名、2023年全國青少年游泳錦標賽國女組50公尺蛙式第4名，國中畢業時也榮獲特殊展能市長獎；她透過優先免試管道就近入學，將與姊姊一起在游泳校隊展現優異體育潛能。

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教育局說，王欣研、王姵穎都以優先免試入學錄取北大高中高中部；王欣研以會考5A++優異成績升學母校高中部，盼進入數理科技實驗班、參與模擬聯合國與國際交流活動等；王姵穎則對特色課程「三峽學」感興趣，盼透過探究實作認識在地文化、議題。

教育局補充，板橋高中、新店高中、中和高中、新莊高中、林口高中、三重高中、永平高中、樹林高中、明德高中、秀峰高中、安康高中、丹鳳高中、清水高中、三民高中、錦和高中、光復高中、竹圍高中、北大高中、泰山高中、華僑高中、三重商工、新北高工、鶯歌工商等23所學校，報到率皆超過95%以上。

教育局提醒，尚未錄取的學生可參與6月20日至26日的「基北區免試入學志願選填」作業，詳細資訊可至「新北市十二年國教資訊網」或「中等教育資源網」查詢；為鼓勵學子在地就學，凡設籍新北市且為新北市國中畢業生，經錄取就讀新北市公立高中職學校、且會考成績達標者，最高可得30萬元獎學金。

梁凱萱（右）以公立優先免試入學錄取永平高中高中部。（圖由新北市教育局提供）

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