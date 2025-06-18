台中市長獎首見公主抱！ 小女生抱起盧秀燕大轟動

盧秀燕市長獎合影首度被公主抱，后綜高中全中運雙料銀牌得主張詠閑（右2）獨自抱起盧秀燕。（圖：市府提供）

2025/06/18 13:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕畢業季節，台中市今日舉辦高中職校「市長獎」合影活動，日前台北市長蔣萬安被一名男學生「公主抱」，今台中市長獎合影也首見公主抱，台中市盧秀燕首體驗被學生「公主抱」，后綜高中獲全中運高女鉛球銀牌及鏈球銅牌的張詠閑一口氣抱起盧秀燕開心合影，小女生公主抱市長讓全場大轟動。

台中市今年共有8043位來自高中、國中及國小畢業生榮獲市長獎殊榮，教育局今起在東海大學分梯次與辦市長與市長獎得主學生合影活動，首批由高中職校學生跟盧秀燕及各校校長合影。

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各校市長獎合影學生各自發想合影創意，盧秀燕對學生的合影要求來者不拒，比愛心、戳臉頰、比校徽等都已不稀奇，有人要盧秀燕幫忙合體比出「大鵬展翅」的意象，另也配合學生搞怪演出等，均讓學生笑翻。

后綜高中學生張詠閑有備而來，一上台就開口問盧秀燕「可以公主抱嗎」，盧秀燕略感驚訝，隨後也大方同意，張詠閑徵得同意後，一把抱起盧秀燕完成「公主抱」合影紀錄，也是盧秀燕參與畢業生市長獎6年來首度被「公主抱」入鏡，小女生抱起市長引起全場大轟動。

后綜高中校長王裕德說，張詠閑是體育高手，是去年獲全中運高女組鏈球銀牌，今年再挑戰全中運獲鉛球銀牌及鏈球銅牌，表現十分優異，是體育班畢業班市長獎得主，這次上場臨時發揮，展現學生的運動實力，也留下難忘的畢業回憶。

張詠閑說，3年前她也是市長獎得主，但當年逢疫情，跟市長合影取消，只能事後P圖，今年終於能跟「本尊」入鏡十分期待，張詠閑說，原本上台前跟同學只設計抱胸展現氣勢的動作，但她實在太想「來點不一樣的」，在同學鼓勵下壯膽開口提出「公主抱」要求，沒想到市長一口答應；對於把市長公主抱引起大驚奇及轟動，張詠閑淡淡說，練運動習慣了，「市長很輕，沒什麼難度」。

盧秀燕也勉勵學生，獲頒市長獎代表求學生涯中的最高榮譽，不僅學業優異，品行表現與各方面發展也都非常傑出，她勉勵大家保持努力不懈的精神，未來在各個人生階段都能順利成功。

盧秀燕應邀跟學生合體，展現「大鵬展翅」意象。（圖：市府提供）

對於學生的要求來者不拒，盧秀燕配合搞笑入鏡。（圖：市府提供）

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