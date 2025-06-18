東勢埤豐橋改建進度超前 8月底可望提前通車

埤豐橋重建工程進度超前，可望今年8月底提前通車。（江啟臣提供）

2025/06/18 13:19

〔記者歐素美／台中報導〕埤豐橋是連接台中市東勢、豐原、石岡、后里與苗栗卓蘭的交通要道，921大地震時曾遭受嚴重損害，加上近年來大甲溪河道流向改變，導致橋樑結構與耐洪能力逐漸減弱。台中市政府編列10億經費改建，工程進度超前，預計今年8月底可提前通車！立法院副院長江啟臣今天舉行會勘，籲請相關單位提前宣導，做好通車前的因應準備。

江啟臣表示，東豐快速道路的鯉魚脊背橋及埤豐橋，都是山城重要的交通建設，埤豐橋重建經費逾10億元，是東勢、石岡地區僅次於東豐快速道路，經費最龐大的交通建設，2022年動工，目前整體工程進度超前，已達95.45%，希望工程能順利完工，早日提供山城鄉親安全、便捷的道路使用。

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江啟臣表示，埤豐橋封閉改建，不只讓原先車流量龐大的台3線在上、下班時間更加壅塞，欲通行橋樑的民眾也需改走長庚橋，甚至繞一大圈到東勢市區，工程完工後，山城區的塞車惡夢可望有解。

台中市建設局長陳大田表示，市府斥資10億元改建東勢埤豐橋，新橋以脊背橋形式，採大跨距鋼橋橫越車籠埔斷層及大甲溪，大幅提升橋梁安全，並特別規劃在橋梁增設人行道、設置觀景平台，提供觀光遊憩使用。目前整體工程預定進度83.27%、實際進度95.45%，將提早4個月完工，力拚今年8月底通車。

江啟臣說，埤豐橋完工是地方鄉親的期待，建議市府完工通車前應提前宣導、做好因應，與公所、在地里長進行溝通，並針對路標、指示、號誌等設施進行調整。初期並可透過警察協助或義交指揮，確保車流能順利通行。

立法院副院長江啟臣會勘施工中的埤豐橋。（江啟臣提供）

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