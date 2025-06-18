北市青年局成立週年 首年「赴海外實習計畫」吸引逾500人報名

北市青年局舉辦成立週年茶會。（記者甘孟霖攝）

2025/06/18 14:02

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安去年6月落實競選政見成立青年局，至今成立一年，今（18日）舉行週年茶會。台北市長蔣萬安現場也與首位透過青年局「青年赴海外實習計畫」到曼谷實習的24歲青年Gwyneth視訊連線；青年局表示，今年開放實習計畫報名就吸引超過500人報名，共錄取20人，青年局也將持續與實習機構討論增加名額可行性。

今天週年茶會以「讓青春 一起炸裂」為主題，象徵青春蓬勃的能量，對未來也不設限，活動也安排曾參與青年局計畫或是獲補助的團體帶來演出，包含霹靂舞及拉丁舞表演。蔣萬安表示，青年局協助許多優秀舞者等出國參賽，也感謝這些年輕朋友為國爭光，另外也透過實習生計畫，去年邀請哈佛大學實習生來台北，今年更擴大普林斯頓大學、早稻田大學等。

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他說，此外也推動海外實習計畫，讓優秀的台北青年到海外公司部門實習，現在在泰國曼谷就有一批，接下來還會到新加坡等，希望青年將海外學習的經驗帶回台北；此外，對於實習的青年也提供實習津貼，給予經濟上奧援，盼減少學用落差；並與Google、輝達等公司合作，希望以戰代訓，提供許多AI等實務課程，讓年輕朋友更有優勢。

現場也安排蔣萬安與實習生連線，Gwyneth說，目前才剛到曼谷約20天，在Manpower Group人力資源公司擔任研究員，主要負責在工作人才庫幫客戶尋找適合的人才，這是首次接觸這個產業，覺得很充實很有挑戰。她說，本來是透過社群媒體看到青年局補助，覺得非常有興趣，也在申請過程當中拍影片紀錄，想不到在曼谷就碰上有看她影片的台灣女生。

蔣萬安說，很高興看到Gwyneth一切順利有所收穫，希望透過實習交流機會，也讓台北跟不同城市借鏡，他也勉勵Gwyneth繼續拍攝影片紀錄。

青年局長周羿希表示，青年局以來在國際交流、公共參與、職涯發展皆持續耕耘與累積，攜手10家國際機構推動「青年赴海外實習計畫」，首屆計畫吸引逾500人報名，讓更多青年有機會走向世界、拓展視野；也籌組青年事務諮詢委員會，招募階段吸引近350位優秀青年報名，建立讓青年能夠表達意見、參與公共事務的對話平台；並提供「協助青年多元發展補助」，累計申請金額超過700萬元；更推出「青年實習津貼」，鼓勵青年職場實習、探索職涯並減輕經濟負擔，累計已受理逾1千件次，也建置「台北青年職涯發展平台」，提供實習職缺。

青年局舉辦成立週年茶會，蔣萬安（右）與首位實習青年Gwyneth（畫面中）連線分享。（記者甘孟霖攝）

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