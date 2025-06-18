太空科研首重國安與經濟 立委要求打造通訊韌性及監測偷渡

國科會副主委林法正（右）到立法院報告國家未來的太空科技發展願景。後為太空中心主任吳宗信。（記者吳柏軒攝）

2025/06/18 13:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院教育及文化委員會今（18日）進行「競逐太空：國科會太空科技發展佈局與未來藍圖」專題報告，國科會強調相關太空科研將達到強化國家安全與發展太空經濟，包含發射遙測及通訊衛星，鏈結地面設備及應用服務產業鏈，多名立委則提到中國破壞海纜及橡皮艇偷渡來台等問題，督促政府打造「護國群星」，或搭配合成孔徑雷達（SAR）等技術監視國土入侵問題。

國科會副主委林法正報告，地緣政治摩擦加劇推升太空科技在國安層級的重要性，特別是2022年俄烏戰爭爆發，商業公司提供即時衛星通訊服務，成為重要角色，賴總統也重視國家太空發展，未來太空第三期計畫修正草案13日已送行政院，規模從400億元增加至650億元，擴大許多願景，包含強化國家安全及發展太空經濟等目標。

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立委鍾佳濱今質詢便提到，近2年中國橡皮艇偷渡來台，但岸上雷達看不清，加上波浪干擾等，但SAR技術以及逆合成孔徑雷達（ISAR）可支援國土偵測，呼籲太空中心協助軍方發展，可隨時掌控海上艦艇情況。

太空中心主任吳宗信回應，可提供技術諮詢服務，而民間已有技術可將SAR裝在小型飛機上滯空十幾小時，搭配光學設備等，從3、4千公尺高處可大面積偵測國土範圍，台灣若做個20架已達成本效益，定期飛行5到6架，速度快又可達監視功效；林法正補充，未來相位陣列雷達也可與SAR一起配合。

立委林宜瑾則提醒，低軌衛星布建、打造「護國群星」為當前要務，如12日金門兵推及臨災應變，模擬通訊中斷就需靠衛星應對，而最近中國對台灣侵擾不斷，前陣子頻繁破壞海纜，打造我國數位韌性刻不容緩。立委張雅琳也提到韓國發展快速，台灣需跟上腳步。

吳宗信則回應，目前低軌衛星（B5G計畫）有2加4顆要發射，其中太空中心研發的2顆，1A為外購通訊酬載來學習，另1顆1B則採自製，並帶動產業另外發射4顆，但若要涵蓋全台通訊不間斷要上百顆，會與國際大廠合作，承租星系；林法正補充，使用國際衛星服務時一定會強調主權，目前國際太空仍有競爭，並非一家獨大。

立法委員鍾佳濱提出用合成孔徑雷達（SAR）與逆合成孔徑雷達（ISAR）等來偵測，以防中國橡皮艇再度入侵國土。（記者吳柏軒攝）

立委林宜瑾呼籲台灣太空發展應打造「護國群星」，守護數位韌性。（記者吳柏軒攝）

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