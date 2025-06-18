澎湖七美日暈奇景！遊客佇足 氣象站呼籲勿直視

七美出現日暈奇景。（七美報報提供）

2025/06/18 13:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖最南的離島鄉七美，昨（17）日中午日正當空，出現「日暈」奇景，陽光輝映在大榕樹、照壁、水庫等地方，引發不少民眾及遊客佇足觀賞。但澎湖氣象站呼籲，千萬不要直視太陽，要有遮光物掩蔽，最好是佩戴專業日食眼鏡，避免眼睛受到永久性損傷。

澎湖氣象站表示，日暈是一種大氣光學現象，表現為太陽周圍出現的光環，主要由陽光穿過高層大氣中的冰晶（如卷雲）時發生折射、反射或散射而形成。形成原因是冰晶折射，當陽光透過高空的卷雲或卷層雲（由微小的六邊形冰晶組成）時，光線在冰晶中發生折射或反射，類似棱鏡的分光效應，形成彩色或白色的光環。

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其中日暈以22°日暈最常見，太陽周圍22度角處的光環，呈白色或淡彩色。46°日暈為較大半徑的光環，較為罕見。幻日（假日）則是太陽兩側的亮斑，由水平取向的冰晶折射形成。日暈的外觀通常為圓形或部分圓弧，色彩較淡（內側偏紅、外側偏藍，類似彩虹但顏色更柔和）。

由於日暈常出現在晴朗或多雲的高空卷雲天氣，可能預示天氣變化（如鋒面接近，未來12-24小時可能降雨）。觀測時需用遮光物（如樹木、建築）遮擋太陽，或佩戴專業日食眼鏡，避免眼睛損傷。七美有較厚的高空卷雲或卷層雲可以分辨日暈，馬公地區雲量較少，雖然也有日暈現象，但太陽透光量大，眼睛無法直視。

七美出現日暈奇景。（七美報報提供）

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