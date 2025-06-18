降低班級人數雲林小一新生仍減10班 3校掛零

興華國小還成立昆蟲生態社。（興華國小提供）

2025/06/18 12:50

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣114學年度小一及國一新生報到作業完成，為降低少子化減班衝擊，雲林縣將全縣公立國中小學114學年度班級學生數從27人降為25人，教育處統計，114學年度小一新生有3校掛零、比113學年度減10班，國中則增加5班。

根據戶政資料114學年度就讀小一人數有4419人，截至上月底不含私校各校實際報到人數4190人，比去年減少285人，班級數今年有1593班比去年1603班減少10班。

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根據教育處統計資料，今年小一新生人數只有1人有東光、山內、中興、文正等4校，新生人數掛零有興昌、育英、成龍等3校。

國中一新生部分，今年有3635人共計171班，與去年3700人166班比較人數少65人，班級數增5班。

雖然少子化，偏鄉學校因資源不足，招生考驗越來越吃力，但也有學校校長、老師齊力把善用社區、企業及社團等公私資源，提供學生多元課程，豐富學習內容，吸引學區外學生就讀，114學年度招生人數逆勢成長小校有62校。

位在麥寮的興華國小小一新生就有18人，不僅學區孩子沒外流，還吸引許多父母跨學區將孩子送到興華。教導主任張憲銘指出，學校規劃多元的課程，如1至6年級閱讀課程、山野教育年年挑戰合歡山東峰、多元的社團活動如益智桌遊社、彈出好心情的鋼琴課程、昆蟲生態社，大家一起來養獨甲仙，還採購專屬大型冰箱、養鍬形蟲等，讓來到興華國小的學生們可以多方試探和學習，而且以上課程都是學校老師授課，寒暑假還有各種免費營隊及課程。

麥寮興華國小位處沿海地區，學校規畫山野教育年年帶孩子登山。（興華國小提供）

麥寮興華國小課後課程健球大賽。（興華國小提供）

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