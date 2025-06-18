為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    藥事法解釋令掀戰火 中藥商力挺衛福部：救產業應專業分工

    中藥商團體今（18日）齊聚衛福部，力挺衛福部3月18日公告的藥事法解釋令，高喊「中西藥應專業分業、互補合作」、「比照中韓建立教育與執照制度」兩大訴求。 （記者邱芷柔攝）

    中藥商團體今（18日）齊聚衛福部，力挺衛福部3月18日公告的藥事法解釋令，高喊「中西藥應專業分業、互補合作」、「比照中韓建立教育與執照制度」兩大訴求。 （記者邱芷柔攝）

    2025/06/18 13:01

    〔記者邱芷柔／台北報導〕中藥產業正面臨人才斷層困境，中藥商團體今（18日）齊聚衛福部，力挺衛福部3月18日公告的藥事法解釋令，高喊「中西藥應專業分業、互補合作」、「比照中韓建立教育與執照制度」兩大訴求，強調此舉並非要搶藥師的工作，而是要搶救逐漸斷裂的中藥產業鏈，讓懂中藥的人能留下來，讓產業延續。

    衛福部今年3月18日發布「藥事法」第103條第2項解釋令，放寬中藥或生藥相關科系畢業、修習35學分並具一年實務經驗者，在地方衛生局審核後可經營中藥販售業務。中藥業者視此為延續產業命脈的關鍵，但藥師團體數度陳抗，批評衛福部「違法、架空專業」，要求退回政策。

    「藥師什麼工作都想包山包海，到頭來哪有在做？」台灣省中藥商業同業公會聯合會理事長郭昆茂直言，中藥從藥材基原鑑定、炮製加工到儲藏保存，每一環節都相當繁瑣，這些本就不是藥師的專長，尤其從農產品炮製成中藥材，這塊傳統技術藥師根本不做。

    郭昆茂提到，傳統中藥行平均月薪只有約3萬元，遠低於連鎖藥局的8、9萬元，加上法規與市場環境不利，年輕人更不願投入，不能賣科學中藥就要壟斷整個中藥管理權，結果反而讓真正懂中藥的人無法留下來，「今天站出來不是為了個人，而是為了讓這個產業活得下去。」

    中藥商業同業公會全國聯合會理事長謝慶堂也說，「我們是最老實的一群，配合政策多年，到最後卻像是臨渴掘井。」他強調，我國長年已建立中西醫分業制度，中藥與西藥本就理論基礎與實務應用截然不同，應比照中西醫推動「中西藥分業、擇一執業」，讓中藥走出西藥框架，不再被邊緣化。

    謝慶堂指出，現行制度長期缺乏中藥教育與考照機制，導致數千家業者陷入「無門合法」的窘境，呼籲比照中國、韓國，設立中藥學系與中藥師高考制度，建立完整的教育與執照體系，讓真正具備專業訓練的人才能合法執業。

    「我們不是要搶藥師的工作，而是要搶救中藥的命脈！」中藥團體強調，此次解釋令涵蓋對象具備明確學術背景與實務歷練，執業範圍僅限中藥材與非處方製劑，不涉及處方調劑，藥師的專業職責並未被取代。衛福部中醫藥司副司長黃純英今天出面接下請願書，並將於下午召開記者會，說明政策內容與法源依據。

    衛福部中醫藥司副司長黃純英今天出面接下請願書，並預計下午召開記者會，說明政策內容與法源依據。（記者邱芷柔攝）

    衛福部中醫藥司副司長黃純英今天出面接下請願書，並預計下午召開記者會，說明政策內容與法源依據。（記者邱芷柔攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播