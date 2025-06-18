藥事法解釋令掀戰火 中藥商力挺衛福部：救產業應專業分工

中藥商團體今（18日）齊聚衛福部，力挺衛福部3月18日公告的藥事法解釋令，高喊「中西藥應專業分業、互補合作」、「比照中韓建立教育與執照制度」兩大訴求。 （記者邱芷柔攝）

2025/06/18 13:01

〔記者邱芷柔／台北報導〕中藥產業正面臨人才斷層困境，中藥商團體今（18日）齊聚衛福部，力挺衛福部3月18日公告的藥事法解釋令，高喊「中西藥應專業分業、互補合作」、「比照中韓建立教育與執照制度」兩大訴求，強調此舉並非要搶藥師的工作，而是要搶救逐漸斷裂的中藥產業鏈，讓懂中藥的人能留下來，讓產業延續。

衛福部今年3月18日發布「藥事法」第103條第2項解釋令，放寬中藥或生藥相關科系畢業、修習35學分並具一年實務經驗者，在地方衛生局審核後可經營中藥販售業務。中藥業者視此為延續產業命脈的關鍵，但藥師團體數度陳抗，批評衛福部「違法、架空專業」，要求退回政策。

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「藥師什麼工作都想包山包海，到頭來哪有在做？」台灣省中藥商業同業公會聯合會理事長郭昆茂直言，中藥從藥材基原鑑定、炮製加工到儲藏保存，每一環節都相當繁瑣，這些本就不是藥師的專長，尤其從農產品炮製成中藥材，這塊傳統技術藥師根本不做。

郭昆茂提到，傳統中藥行平均月薪只有約3萬元，遠低於連鎖藥局的8、9萬元，加上法規與市場環境不利，年輕人更不願投入，不能賣科學中藥就要壟斷整個中藥管理權，結果反而讓真正懂中藥的人無法留下來，「今天站出來不是為了個人，而是為了讓這個產業活得下去。」

中藥商業同業公會全國聯合會理事長謝慶堂也說，「我們是最老實的一群，配合政策多年，到最後卻像是臨渴掘井。」他強調，我國長年已建立中西醫分業制度，中藥與西藥本就理論基礎與實務應用截然不同，應比照中西醫推動「中西藥分業、擇一執業」，讓中藥走出西藥框架，不再被邊緣化。

謝慶堂指出，現行制度長期缺乏中藥教育與考照機制，導致數千家業者陷入「無門合法」的窘境，呼籲比照中國、韓國，設立中藥學系與中藥師高考制度，建立完整的教育與執照體系，讓真正具備專業訓練的人才能合法執業。

「我們不是要搶藥師的工作，而是要搶救中藥的命脈！」中藥團體強調，此次解釋令涵蓋對象具備明確學術背景與實務歷練，執業範圍僅限中藥材與非處方製劑，不涉及處方調劑，藥師的專業職責並未被取代。衛福部中醫藥司副司長黃純英今天出面接下請願書，並將於下午召開記者會，說明政策內容與法源依據。

衛福部中醫藥司副司長黃純英今天出面接下請願書，並預計下午召開記者會，說明政策內容與法源依據。（記者邱芷柔攝）

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