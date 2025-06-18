海巡署長張忠龍金門督導 防堵非洲豬瘟

海巡署長張忠龍（左三）前往金門，頒發加菜金肯定所屬同仁在防疫最前線的認真表現。（記者吳正庭攝）

2025/06/18 12:56

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署長張忠龍今天前往防疫最前線金門督導聯合安檢業務；他強調，台灣目前是亞洲唯一豬瘟非疫國，成果得來不易，此行除肯定海巡同仁執勤認真，也要求同仁加強安檢，務必作到100%阻止非洲豬瘟，且有關豬隻的疫病不要進到國內。

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊水頭安檢所人員6月14日執行灘岸巡查勤務，在金寧鄉三角堡岸際發現1具漂流豬隻屍體，經通報農業部動植物防疫檢疫署金門檢疫站及金門縣動植物防疫所，將豬隻採樣、焚燒及掩埋，檢體送驗結果，豬屍確認有非洲豬瘟病毒核酸陽性。

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張忠龍說，台灣今年獲世界動物衛生組織（WOAH）認定為豬瘟非疫國，也是亞洲唯一豬瘟非疫國，非常不容易，為鞏固這樣的成果，因此專程前往金門為同仁打氣，並督導繼續堅守工作崗位。

海巡署指出，農業部公告金門生鮮豬肉及肉製品自6月17日起至23日止禁運至台灣本島，海洋委員會為防堵豬瘟威脅台灣本島，副主委兼海巡署長張忠龍前往金門料羅商港現地督導相關聯檢勤務，全面提高邊境管制及肉品查驗工作。

張忠龍針對料羅商港運送回台冷藏貨櫃及郵寄包裹等，結合農業部動植物防疫檢疫署及金門縣政府農業局全面加強查驗，防止未經縣府申請且經農業部防檢署口蹄疫風險評估通過的任何肉製品輸台管道。

海巡署指出，聯檢工作動員料羅商港安檢所人員、偵蒐犬2隻、背散式X光檢查儀，全面提高攔檢密度，確保生鮮豬肉及肉製品禁運至台灣本島及其他離島地區，並持續執行至公告管制期滿為止。

海巡署表示，「防疫視同作戰」，台灣近年持恆防範非洲豬瘟有成，已成亞洲唯一無「三大豬病」國家，這樣的成果，有賴國人的配合及落實邊境管制及查驗等工作，海巡人員將秉持「防堵海漂、主動監控、嚴格查驗、即時應變」等原則，持續落實各項岸海勤務，落實非洲豬瘟防疫工作。

海巡署長張忠龍（右二）由第十二巡防區召集人曾忠智（右四）陪同，前往金門料羅港區督導聯合安檢業務。（記者吳正庭攝）

海巡署長張忠龍（中）前往防疫最前線金門了解聯合安檢業務責任分屬，與檢疫犬互動。（記者吳正庭攝）

海巡署人員執行聯檢工作，使用背散式X光檢查儀，全面提高攔檢密度。（記者吳正庭攝）

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