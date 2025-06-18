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    屏東縣府率團赴韓國推介觀光 為明年台韓論壇暖身

    屏東縣政府率屏縣在地旅遊業者赴首爾舉辦「屏東觀光推介會」行銷屏東。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府率屏縣在地旅遊業者赴首爾舉辦「屏東觀光推介會」行銷屏東。（屏東縣政府提供）

    2025/06/18 12:38

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕為拓展韓國自由行與短天期旅遊市場，屏東縣政府近日率屏東在地業者，共同赴韓國首爾行銷屏東，透過「熱情南國・屏東探秘」推介會，介紹屏東縣的食、宿、遊、購、行等多元觀光資源，受到韓國旅行業者等歡迎，為明年台韓論壇在屏東暖身。

    屏東縣政府6月17日至20日率團赴韓國推介觀光，特別安排推介會，會中播放屏東縣長周春米特別錄製的韓語歡迎影片，她表示「明年2026台韓論壇在屏東，歡迎大家來屏東！」，率團的交通旅遊處長黃國維也向韓國旅行業者、媒體與人氣KOL，深入介紹屏東的主題路線與旅遊特色，包括海洋永續體驗、溫泉療癒之旅、原民部落走讀、星空導覽、熱帶農食與在地節慶活動等，活動也準備來自屏東特產款待參加推介會的來賓，讓全場品味屏東風土滋味。

    此次屏東在地業者共同赴韓推廣屏東觀光，與韓國旅行業者交流，積極展現屏東旅遊產品與服務優勢，為加深韓國旅行業者印象，也安排觀光好禮抽獎活動，送出多項屏東觀光好禮，包括在地優質住宿券與「台灣觀巴恆春半島全島遊」套票以及「東港小琉球3天2夜套裝行程」等，受到熱烈反應。

    屏東縣政府今天（18日）表示，此行的推介活動是屏東首度以完整城市品牌在首爾舉辦專場行銷，不僅強化韓國業界對屏東的認識與好感，也促成後續送客與踩線合作機會，屏縣府已規劃今年（2025年）下半年邀請韓國旅行業者、媒體與KOL來到屏東實地踩線，體驗在地文化、自然風光與旅遊魅力，並為2026年即將於屏東登場的台韓論壇持續暖身與推動國際關係深化。

    屏東縣與韓國雙方觀光業者交流。（屏東縣政府提供）

    屏東縣與韓國雙方觀光業者交流。（屏東縣政府提供）

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