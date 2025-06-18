為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    SKYTRAX五星級航空公司出爐 長榮航空連10年獲肯定

    航空服務調查機構SKYTRAX公佈2025年全球航空公司大獎，長榮航空連續10年獲五星級航空公司肯定。（長榮航空提供）

    航空服務調查機構SKYTRAX公佈2025年全球航空公司大獎，長榮航空連續10年獲五星級航空公司肯定。（長榮航空提供）

    2025/06/18 12:38

    〔記者蔡昀容／台北報導〕「航空界奧斯卡」航空服務調查機構SKYTRAX昨（17）日於法國巴黎航空展（Paris Air Show）舉行2025年全球航空公司大獎（World Airline Awards）頒獎典禮，長榮航空除連續十年被評選為五星級航空公司，同時囊括「最佳經濟艙機上餐飲」及「全球最佳機艙清潔航空公司」雙料冠軍等共11個獎項。

    SKYTRAX為全球航空業權威調查機構，每年皆舉辦「全球航空公司大獎」，以旅客滿意度為依據進行服務調查，獲航空、旅遊業界認同與重視，也是經常搭機旅客的參考指標；該機構透過網路問卷方式，提供中文、英文、日文等多國語言選項，針對超過325家航空公司及機場進行調查，涵蓋上百個國家及超過2200萬名旅客，評鑑各家航空公司從機場到機艙的服務項目。

    長榮航空今年獲得最佳經濟艙機上餐飲（全球排名一）、全球最佳機艙清潔航空公司（排名一）、最佳豪華經濟艙機上餐飲（排名三）、最佳豪華經濟艙機上餐飲（排名三）、全球最佳機場服務（排名三）、亞洲區最佳航空服務人員（排名四）、全球最佳空服人員（排名五）、全球最佳豪華經濟艙航空公司（排名五）、全球最佳經濟艙航空公司（排名六）、亞洲區最佳航空公司（排名七）、全球最佳家庭友善航空公司（排名九）。

    長榮航空總經理孫嘉明昨出席領獎。他表示，長榮航空自2016年起連續10年獲得SKYTRAX五星級航空，十年來堅持每一次都要做到最好，能持續贏得這份榮耀實屬不易；感謝全球旅客及評審的肯定，也感謝全體員工的付出與貢獻，這份殊榮屬於每一位同仁，他深深引以為榮。未來長榮航空將持續追求進步、超越自我，為所有旅客帶來更安全舒適與創新愉悅的飛行旅程。

    長榮航空持續精進機上軟硬體服務，今年推出波音787-9第四代豪華經濟艙，讓旅客享受類商務艙體驗。餐飲結合各國特色料理、精緻擺盤與創意搭配，推出更多元的創新菜單。另在國籍航空率先推出全天候中、英文客服。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播