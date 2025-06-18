SKYTRAX五星級航空公司出爐 長榮航空連10年獲肯定

航空服務調查機構SKYTRAX公佈2025年全球航空公司大獎，長榮航空連續10年獲五星級航空公司肯定。（長榮航空提供）

2025/06/18 12:38

〔記者蔡昀容／台北報導〕「航空界奧斯卡」航空服務調查機構SKYTRAX昨（17）日於法國巴黎航空展（Paris Air Show）舉行2025年全球航空公司大獎（World Airline Awards）頒獎典禮，長榮航空除連續十年被評選為五星級航空公司，同時囊括「最佳經濟艙機上餐飲」及「全球最佳機艙清潔航空公司」雙料冠軍等共11個獎項。

SKYTRAX為全球航空業權威調查機構，每年皆舉辦「全球航空公司大獎」，以旅客滿意度為依據進行服務調查，獲航空、旅遊業界認同與重視，也是經常搭機旅客的參考指標；該機構透過網路問卷方式，提供中文、英文、日文等多國語言選項，針對超過325家航空公司及機場進行調查，涵蓋上百個國家及超過2200萬名旅客，評鑑各家航空公司從機場到機艙的服務項目。

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長榮航空今年獲得最佳經濟艙機上餐飲（全球排名一）、全球最佳機艙清潔航空公司（排名一）、最佳豪華經濟艙機上餐飲（排名三）、最佳豪華經濟艙機上餐飲（排名三）、全球最佳機場服務（排名三）、亞洲區最佳航空服務人員（排名四）、全球最佳空服人員（排名五）、全球最佳豪華經濟艙航空公司（排名五）、全球最佳經濟艙航空公司（排名六）、亞洲區最佳航空公司（排名七）、全球最佳家庭友善航空公司（排名九）。

長榮航空總經理孫嘉明昨出席領獎。他表示，長榮航空自2016年起連續10年獲得SKYTRAX五星級航空，十年來堅持每一次都要做到最好，能持續贏得這份榮耀實屬不易；感謝全球旅客及評審的肯定，也感謝全體員工的付出與貢獻，這份殊榮屬於每一位同仁，他深深引以為榮。未來長榮航空將持續追求進步、超越自我，為所有旅客帶來更安全舒適與創新愉悅的飛行旅程。

長榮航空持續精進機上軟硬體服務，今年推出波音787-9第四代豪華經濟艙，讓旅客享受類商務艙體驗。餐飲結合各國特色料理、精緻擺盤與創意搭配，推出更多元的創新菜單。另在國籍航空率先推出全天候中、英文客服。

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