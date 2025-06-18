平甩健身茶道靜心 梅門進入小作所授技改變身障青年

三重重新小作所的學員手作吊飾、小包包 都是學員一針一線所縫製。（記者翁聿煌攝）

2025/06/18 12:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局為促進身心障礙者多元學習與健康發展，攜手梅門文化基金會，在社區式服務據點教導身障朋友平甩功健身及茶藝等靜心活動和課程，對身障者的身體和情緒起了明顯效果。

其中委由中華民國唐氏症基金會辦理的三重重新小作所，與梅門合辦「拳心茶意，傳愛無礙—文化茶道與平甩功」成果發表，展現學員的學習成長軌跡，小作所主任古嘉琪表示，小作所有20位學員，平均年齡29歲，由於唐氏症患者在30歲之後，身體就會邁入衰老期，透過每週2小時的平甩功練習，3個月下來，學員普遍感覺身體變得更輕盈，專注力提升，搭配茶藝和靜心課程，情緒也變得更穩定。

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古嘉琪說，為了讓學員融合社區，除了參與梅門平甩功等課程，也安排學員到松年大學和樂融家資中心擔任清潔工作，不僅可發揮一技之長，還能有獎勵金收入，對唐寶寶青年和家長都是一個莫大的鼓勵。

今年29歲的宗倫，在2、3歲時，媽媽發現成長有異狀，在看醫生後，醫生卻說可能發展較慢，直到上了幼兒園5歲多，才確定是唐寶寶，開始接受早療，宗倫雖然在一些學習上落後，但他對於歷史人物故事卻很有感，像是對三國演義如數家珍，小作所之前帶他們去金門旅遊，宗倫會先上網遍查旅遊景點和風土民情，到金門後，還懂得向老師及媽媽推薦可買當地的菜刀，因為是用當年砲彈碎片煉製的。

社會局副局長許秀能和新北市中小學家長協會榮譽理事長梁子緒等人小作所參訪，許秀能表示，新北市共有60處社區式服務據點來服務身障朋友，透過作業活動、文康休閒等多元課程，提升學員生活自理能力和社會適應能力，她感謝梅門文化基金會，協助到街友中途之家、社區照顧據點、老人機構和身障機構和小作所等，以平甩傳愛帶給學員身心靈健康。

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