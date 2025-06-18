嚴防非洲豬瘟流入台灣 海巡署長赴金門督導提升管制及查驗工作

海巡署人員於14日在金門金寧鄉三角堡岸際發現一具漂流豬隻屍體，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，而海巡署長張忠龍今赴金門料羅商港督導相關聯檢勤務，全面提高邊境管制及肉品查驗工作。（記者陸運鋒翻攝）

2025/06/18 12:21

〔記者陸運鋒／新北報導〕海巡署金馬澎分署第九岸巡隊水頭安檢所人員，於14日執行灘岸巡查勤務，在金門金寧鄉三角堡岸際發現一具漂流豬隻屍體，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，而海巡署長張忠龍今赴金門料羅商港督導相關聯檢勤務，全面提高邊境管制及肉品查驗工作。

海巡署金馬澎分署表示，發現漂流豬隻屍體後，立即管制現場並通報農業部動植物防疫檢疫署金門檢疫站及金門縣動植物防疫所派員協處，即時採樣、焚燒及掩埋，並將相關檢體送驗，經檢驗確認爲非洲豬瘟病毒核酸陽性。

請繼續往下閱讀...

農業部即刻公告金門生鮮豬肉及肉製品，自17日起至23日止禁運至台灣，海洋委員會為防堵豬瘟威脅台灣，而今（18）日海巡署長張忠龍趕赴金門料羅商港現地督導相關聯檢勤務，提高邊境管制及肉品查驗工作。

海巡署金馬澎分署指出，已針對料羅商港運送回台冷藏貨櫃及郵寄包裹等，結合農業部動植物防疫檢疫署及金門縣農業局全面加強查驗，防止未經縣府申請且經農業部防檢署口蹄疫風險評估通過之任何肉製品輸台管道。

海巡署金馬澎分署說，海巡在今日的聯檢工作，動員料羅商港安檢所約10人、偵蒐犬2隻、背散式X光檢查儀，全面提高攔檢密度，確保生鮮豬肉及肉製品禁運至台灣及其他離島地區，並持續執行至公告管制期滿為止。

海巡署強調，「防疫視同作戰」，台灣近年持恆防範非洲豬瘟有成，已成亞洲唯一無「三大豬病」國家，有賴國人的配合及落實邊境管制及查驗等工作，海巡人員將秉持「防堵海漂、主動監控、嚴格查驗、即時應變」等原則，持續各項岸海勤務，落實非洲豬瘟防疫工作。

海巡署呼籲，唯有全民共同努力，才能維持國家得來不易的防疫成果，請民眾切勿將管制肉品運入境內，共同防止疫病流入，維護我國農經產業正常發展，確保國人健康。#

海巡人員發現漂流豬隻屍體後，立即管制現場，並通報農業部動植物防疫檢疫署金門檢疫站及金門縣動植物防疫所派員協處 。（記者陸運鋒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法