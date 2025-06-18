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    高雄日光小林社區閒置空間變身農村創生據點 獲2025建築園冶獎

    「阿嬤咖啡2館」融入空間設計改造閒置場域，融合共食、交流、手作活動與咖啡販售功能（高市農業局提供）

    「阿嬤咖啡2館」融入空間設計改造閒置場域，融合共食、交流、手作活動與咖啡販售功能（高市農業局提供）

    2025/06/18 12:16

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄農村社區再傳捷報！在高市府農業局與農業部農村水保署長期輔導下，杉林區日光小林社區「大武壠產銷館」與旗山區圓富社區「阿嬤咖啡2館（山澗八里驛站）」昨（17）日獲頒2025年建築園冶獎「社區景觀營造類」獎項，不僅象徵社區空間活化成果備受肯定，更凸顯農村再生計畫推動下，社區參與、文化保存與在地創生的多元價值。

    農業局指出，建築園冶獎素有「南臺灣建築奧斯卡獎」之稱，特別重視公共空間的實用性、環境整合及居民參與度。本次得獎的兩個場域，皆以農村再生計畫為基礎，透過在地資源盤點與社區共識形成，從閒置空間出發，打造兼具文化、產業、休憩與教育功能的社區據點。

    日光小林社區發展協會理事長潘枝梅指出，「大武壠產銷館」原為社區閒置公共空間，因租金等因素荒廢近6年，經社區積極爭取農村再生計畫補助，於2023年完成改造。該館如今已成為社區農產加工、文創展售及文化活動據點，外部環境栽植苧麻、雞冠花、圓仔花等植物，展現大武壠族傳統花環文化，並結合雞腳刺、薑黃等經濟作物，打造兼具綠美化、生產性及文化意象的多功能場域。該館的成立不僅串聯社區小農、工藝職人，也讓大武壠族群的文化保存成果從祭典走入日常生活，是「文化融入空間、空間推動產業」的實踐範例。

    圓富社區的「阿嬤咖啡」原是為照顧長輩而設的社區空間，並以「阿嬤沖的咖啡」成功吸引遊客與社區互動。但原本場域設於社區活動中心2樓，對長輩行動不便。社區前理事長、目前為現場負責人陳宗卿利用父親留下的舊工具間，透過農村再生計畫補助，將其轉化為「阿嬤咖啡2館」，保留老工具並融入空間設計，營造具生活記憶與溫度的公共場域。「阿嬤咖啡2館」融合共食、交流、手作活動與咖啡販售功能，成為社區長者與居民的共同生活空間，也開創了社區共融、共好、共榮的新樣貌，實踐了「社區營造從人出發」的理念。

    旗山圓富社區「阿嬤咖啡2館」獲頒2025年建築園冶獎，評審實計參訪。（高市農業局提供）

    旗山圓富社區「阿嬤咖啡2館」獲頒2025年建築園冶獎，評審實計參訪。（高市農業局提供）

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