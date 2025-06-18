新北首座歲時祭儀廣場落腳三峽 預計年底完工

新北市原住民族歲時祭儀活動缺乏常設性的文化場所，經常要借用學校、活動中心或市民廣場等。（圖由原民局提供）

2025/06/18 12:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市原住民人口數突破6萬2000人，為六都第二多，為深化都會區原住民族文化傳承，市府規劃在三峽區興建新北市首座原住民族歲時祭儀廣場，提供辦理祭儀活動、教育推廣與社群連結的多功能空間，預計今年底完工，盼打造都市文化新地標。

新北市原住民族行政局局長Siku Yaway林瑋茜今天在市政會議報告指出，市府推動建置原住民族文化友善空間，包括picul泰山森林書屋、溪洲原住民族文化園區、三峽原住民族文化園區、捷運環狀線原住民族裝置藝術、中正原民社會住宅公共空間以及烏來泰雅民族博物館等。

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Siku Yaway林瑋茜說，新北市每年補助社團辦理原住民族歲時祭儀，至今已舉辦布農族、泰雅族、噶瑪蘭族、卑南族、太魯閣族及排灣族等族群及20個行政區歲時祭儀活動，總參與人數約3萬人。然而，族人居住區域分布廣泛、活動分散，歲時祭儀經常四處借用學校、活動中心或河濱公園等臨時空間進行，缺乏一處常設性的文化場所。

市長侯友宜表示，市府規劃在三峽區隆恩埔原民社宅旁，興建新北市首座原民歲時祭儀廣場，總經費3070萬元，廣場設計結合原住民族文化元素，天幕邊緣以弧形方式呈現，未來可提供族人1處歲時祭儀與傳統文化活動的舉辦空間，兼具文化教育推廣、部落共學課程與都市族人社群凝聚功能，預計年底完工。

Siku Yaway林瑋茜強調，打造祭儀廣場的用意是希望為都市原民創造1處「有根的儀式空間」，使傳統文化得以延續，市民也有機會接觸原住民族文化，促進跨族群理解與交流，未來將串聯溪洲、三重原住民族服務中心等文化據點，拓展原民文化網絡，並整合觀光、教育與藝術等資源，建構新北市多元共榮的城市軟實力。

新北市首座原民歲時祭儀廣場設計結合原住民族文化元素，天幕邊緣並以弧形方式呈現。圖為模擬圖。（圖由原民局提供）

新北市政府規劃在三峽隆恩埔原民社宅旁興建全市首座原住民歲時祭儀廣場。圖為模擬圖。（圖由原民局提供）

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