價值20萬金飾藏舊家具回收 新莊區清潔隊緊急動員助找回

清潔隊機動班人員陪伴民眾前往廢棄家具暫置場區，總算尋獲誤丟的金飾與存摺。（新北市環保局提供）

2025/06/18 12:34

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新莊區陳女士17日將家中廢棄家具交清潔隊回收後，才驚覺家具中藏有價值20多萬元的金飾和存摺等貴重物品，急忙與新莊區清潔隊聯絡，並由隊員協助翻找，總算找回遺失財物，十分感謝隊員的協助。

環保局表示，家住新莊區思源路的陳女士預約當日上午11點清運廢棄家具，新莊區清潔隊依預約時間下午1點半至現場清運化妝台以及數個櫥櫃，不料清運作業結束僅約25分鐘，便接獲陳女士焦急來電，表示有重要財物誤與家具一同被丟棄，包含金飾與銀行存摺等。

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新莊區清潔隊獲報後立即展開行動，由機動班人員陪伴陳女士趕赴廢棄家具暫置場區，在堆積如山的廢棄家具中翻找，經仔細比對與清查後，終於在下午2點20分許尋獲兩個黑色電腦包，經陳女士打開查看確認金飾以及存摺完整無缺，才鬆了一口氣，並連聲道謝。

環保局提醒，民眾預約大型家具清運時，務必事前檢查家具抽屜、夾層及附屬物品內是否留有貴重物品或個人資料，避免因疏忽而造成遺失，倘若不慎於清運時誤丟財物，可第一時間通報當地清潔隊尋求協助。

陳姓婦人在資源場區翻找，終於找回誤丟的金飾與存摺，十分開心。（新北市環保局提供）

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